Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Una nueva especie de dinosaurio fue descubierta por científicos, que señalan habría volado sobre China hace 160 millones de años. Por su pequeño tamaño y sus enormes ojos, los propios paleontólogos lo han comparado con los porgs, que aparecen en la saga de Star Wars.

Tiene por nombre Sinomacrops bondei y constituye uno de los descubrimientos más tiernos que se hayan hecho en el campo de la paleontología recientemente. Este dinosaurio del tamaño de una paloma se habría caracterizado por unos ojos grandes, pelo y amplias alas membranosas como las de los modernos murciélagos.

El equipo responsable de este hallazgo analizó con un método especial de rayos X un fósil que fue desenterrado en la región de Hubei, en China. El resultado fue esta nueva especie que tendría poco en común con el resto de fauna voladora de su tiempo.

La mayoría de los pterosaurios conocidos, como el emblemático pterodáctilo, son muy diferentes al Sinomacrops bondei. Su tamaño fue mayor y, se presume, habrían sido notables predadores.

Este diminuto espécimen en cambio habría comida pequeños insectos. Por el tamaño de sus ojos, los científicos creen que pudo haber sido un cazador nocturno.

No pocos científicos y entusiastas de los dinosaurios han comparado a este pterosaurio con los porgs de Star Wars: The Last Jed. El parecido para muchos es innegable. Esas mismas características que le dan dulzura, lo distancian de sus parientes, que se distinguieron por una faz temible y agresiva.

“Es muy redondo, con grandes ojos orientados hacia adelante. La mayoría de los pterosaurios de este período tienen hocicos alargados llenos de pequeños dientes”, explicó la paleotóloga Megan Jacobs en Gizmodo.

La comunidad científica celebra por lo general ampliamente el hallazgo de un nuevo pterosaurio. Dado que estos animales voladores tenían huesos ligeros, sus fósiles no son precisamente abundantes. De momento, ahora sabemos que la ternura también existió en el Jurásico.

Con información de: noticieros.televisa.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: