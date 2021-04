Estados Unidos sufre tiroteos masivos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Estados Unidos vive una “epidemia” de violencia con armas de fuego, como la ha descrito el presidente Joe Biden, tras los tiroteos del último mes, los últimos este mismo domingo con seis muertos, sin una solución clara a la vista, debido a la ajustada mayoría demócrata en el Senado.

EU se levantó este domingo con las noticias de un ataque en un bar de Kenosha en Wisconsin, donde tres personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas la pasada madrugada.

El Departamento del Sheriff del Condado de Kenosha precisó en un comunicado que el suceso tuvo lugar en el bar Somers House Tavern sobre las 00:42 h local.

El autor de los disparos ha sido identificado como un varón de raza negra y está siendo buscado por las autoridades, que han calificado el incidente de “específico y aislado”.

Horas más tarde, un poco después del mediodía, otras tres personas fallecían por disparos en la ciudad de Austin en Texas.

La Policía local de Austin indicó en Twitter que había “un incidente de tiroteo activo” en Great Hills Trail y Rain Creek Parkway, sin ofrecer más detalles.

Multiple #ATCEMS , @AustinFireInfo & @Austin_Police assets responding/on-scene of a declared Active Attack/Shooter incident in the 9600 blk of Great Hills Trl (11:42); #ATCEMSMedics advising 3 patients with GSW injuries all three with CPR in progress. Avoid the area. MTF…

APD is currently on scene of an active shooting incident at Great Hills Trail and Rain Creek Parkway. All residents are advised to shelter in place and avoid the area. PIO en route. – PIO8

— Austin Police Department (@Austin_Police) April 18, 2021