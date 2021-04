Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El actor que interpretó al icónico “Tío Cosa” de Los Locos Adams, Félix Silla, murió a los 84 años de edad.

Su fallecimiento fue informado por su amigo Gil Gerard, quien detalló como causa de la muerte el cáncer de páncreas que Silla padecía.

El primo Itt, mejor conocido como “Tío Cosa” en el mercado latinoamericano, se caracterizó por su larga cabellera, lentes de Sol y un bombín.

Felix died just a few hours ago and the only good I can draw from his passing is that he didn’t suffer any longer. I will miss him terribly, especially the great time we had at our panels. Just him telling me to ,” go ‘ f ‘ myself”. 😢

— Gil Gerard (@Gil_Gerard) April 16, 2021