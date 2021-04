AMLO se vacunará mañana contra Covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que mañana 20 de abril, se vacunará contra el virus del covid-19.

Por declaraciones del pasado 8 de abril, se tiene previsto que el mandatario recibe la dosis de la farmacéutica AstraZeneca, pues tras los casos de trombosis vinculados a la vacuna, el presidente dijo que tomaría dicho biológico para crear confianza en los mexicanos.

«Mañana me voy a vacunar (…) Estando aquí se va a dar a conocer que yo me vacuno que no va a pasar nada, que todos estamos cuidándonos pendientes, es importante la vacuna, sí protege, entonces por eso cambié de parecer», dijo esta mañana.

No obstante, no detalló si acudirá a algún centro de vacunación o será vacunado en Palacio Nacional.

El 31 de marzo dijo que se vacunaría y que los doctores que lo atendieron cuando se contagió de coronavirus le recomendaron que esperara para la vacuna «porque tenía anticuerpos suficientes, pero ha pasado un tiempo».

Con información de: milenio.com