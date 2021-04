Chivas ofreció a Oribe trabajar en el club tras su retiro

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Con 37 años cumplidos, Oribe Peralta ve cada vez más cerca su retiro como futbolista profesional y si bien el delantero aún quiere dar guerra en las canchas, también es claro que ya piensa en el futuro.

El Cepillo reveló que Chivas ya le ofreció quedarse a trabajar en el club una vez que cuelgue los botines e inicie su camino post futbolista.

«El terminar mi contrato con Chivas es un objetivo, también quiero jugar lo más que se pueda. Creo que tendré que analizar todo lo que venga de Chivas, en un momento ya me ofrecieron el tener después de que me retire una oportunidad de aquí de trabajo, sea en el área que sea, pero estoy muy agradecido por eso pero aún no es definitivo», dijo vía zoom.

El Hermoso también es sincero, y tiene claridad de que no ha tenido la actividad que él desearía, tomando en cuenta que el Rebaño ha adolecido mucho en este Guard1anes 2021.

«La verdad es que me siento en deuda con el equipo porque no tenido la participación que quería, ni he portado lo suficiente dentro de la cancha». Contó.

Con información de: mediotiempo.com