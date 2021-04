Durante entrevista, Andrés García hace disparos al aire

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés García, una leyenda de la actuación, fue el más reciente invitado al canal de YouTube de Yordi Rosado, en el que sorprendió a todos al sacar una pistola en medio de la plática y disparar al aire.

La estrella reveló tras compartir que durante su juventud protagonizó varias peleas, que ya no puede moverse mucho tras la operación que tuvo en la espalda, por lo que para él es muy importante seguir ejercitándose de alguna manera y tal parece disparar le ha ayudado mucho.

Además de ejercitarse, el intérprete asegura que él suele disparar casi diario ya que suelen meterse muchas personas a su propiedad.

Confesó la noche anterior había la última vez que disparó a la gente que se mete ya que entran sin pedir permiso y dispara desde donde él duerme.

Después de esto García disparó en tres ocasiones al vacío, pues Rosado recalcó que no había nadie en el lugar que podría ser afectado por sus disparos. Pero a la pregunta de si era legal o no disparar Andrés respondió que a él le vale madre, y si se ajusta a lo que es legal no le dejan ir al baño.

SU HISTORIA CON LUIS MIGUEL

Ante el estreno de la segunda temporada de «Luis Miguel: La Serie», el actor, que estuvo como invitado en el programa de Yordi Rosado, en donde habló sobre el cantante.

El actor señaló: “Una vez me preguntó, me dijo muy en serio, porque él fue un niño privilegiado, desde niño tenía una inteligencia fuera de lo común y la sigue teniendo. Me dijo muy serio, a solas, ‘oye, apá, ¿no será que yo soy hijo tuyo y no de mi papá? Yo no me parezco a mi papá, me parezco más a ti’”.

Señaló que le dijo al cantante que estaría muy orgullosa de que fuera su hijo, además de que el cantante lo imitaba de forma que lo hacía morir de risa.

Expresó que él supo algo que le sucedió a la madre de «El Sol», Marcela Basteri, pero que por respeto al cantante prefería no hablar del tema, ya que es algo muy doloroso.

El actor aseguró que él siempre supo que Luis Miguel tendría éxito, pues desde que Luisito Rey le pidió que lo escuchara cantar se dio cuenta de que era talentoso.

«Es cierto lo que pusieron ahí en la serie, está correcto, está hasta bien elegido el que hizo el papel de mí», comentó el actor.

Con información de: mty.telediario.mx

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: