Estados Unidos ya vacuna a todos los mayores de 16 años

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En Estados Unidos la campaña de vacunación contra Covid-19 se expande por todo el territorio, donde a partir de este lunes todos los adultos que lo deseen pueden pedir cita para ser inmunizados, y cuando un cuarto de la población del país está ya completamente vacunada.

Así lo informó Andy Slavitt, asesor de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca y señaló que si se tiene 16 años o más, es el turno de ser vacunados no importando dónde vivan. Por lo que nunca fue tan fácil recibir una vacuna.

La vacunación se ha acelerado en las últimas semanas en Estados Unidos, con más de 3 millones de dosis de alguna de las vacunas disponibles administradas diariamente en abril, frente a la media de 2.5 millones registrada en marzo.

Hasta el momento más de 130 millones de personas han recibido al menos una dosis, la mitad de la población adulta; mientras que más de 84 millones están ya completamente vacunados, lo que supone un cuarto del total del país.

Están disponibles en Estados Unidos las vacunas de doble dosis de Moderna y Pfizer/BioNTech y, hasta la semana pasada, la de monodosis de Johnson & Johnson (J&J).

El pasado marte los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, en inglés), recomendaron una pausa en la administración de la de J&J después la aparición de seis casos de trombosis cerebral en vacunadas menores de 48 años, de las que una ha fallecido, sobre un total de más de 6 millones de dosis administradas.

Pero este fin de semana, el principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci, afirmó que la vacuna contra COVID-19 de J&J volverá a administrarse pronto.

La cara más visible de esta lucha contra la pandemia señaló que no quiere adelantarse a la decisión de los CDC, la FDA y el comité asesor, pero me imagino que lo que veremos es que volverá (a administrarse la vacuna), pero lo hará con algún tipo de advertencia o restricción.

PESE A VACUNACIÓN REPUNTAN CASOS

El país norteamericano es quien está a la cabeza con el mayor número de afectados por la pandemia con 31.6 millones de contagios y más de 567 mil muertes, según el último recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Las autoridades sanitarias han continuado advirtiendo a la población que aún no se ha superado la pandemia en el país y han señalado el reciente repunte de contagios como una señal preocupante.

Estados Unidos ha registrado de media en los últimos siete días 67 mil nuevos casos de Covid-19, por encima de los 54 mil que se registraban hace un mes.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, recalcó en la misma rueda de prensa que la situación es “complicada”, especialmente debido al aumento de casos y hospitalizaciones entre las personas jóvenes, e instó a mantener las medidas de distanciamiento social.

De acuerdo con el actual avance de vacunación, se prevé que E. U. haya vacunado a 70 por ciento de su población total de 330 millones para finales de junio, con lo que se lograría la “inmunidad de rebaño”.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien ha prometido 200 millones de dosis en sus primeros 100 días en la Casa Blanca, ha señalado que hay “muchas posibilidades” de que el país haya recuperado cierta normalidad para el próximo 4 de julio, cuando se celebra en el país la tradicional fiesta del Día de la Independencia.

Biden sostuvo que hará de este Día de la Independencia algo verdaderamente especial, donde no solo conmemoraremos nuestra independencia como nación, sino que comenzaremos a marcar nuestra independencia de este virus.

As of today, every American is eligible to receive the COVID-19 vaccine. For yourself, your neighbors, and your family — please, get your vaccine. pic.twitter.com/o75JYpGe6r

— President Biden (@POTUS) April 19, 2021