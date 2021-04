Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Nudia Toscano / El Sol de Tampico.-

Tampico, Tam.- Aún no existe una fecha de reapertura total en los servicios de especialidad que brinda el Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco”, por lo que han puesto en marcha el protocolo “cero rechazo” con el que mantienen el control del aforo, disminuyendo el riesgo de contagio de coronavirus.

“La gente llega a urgencias, se le atiende, si requiere de consulta se le toman los datos, se le hace cita con el especialista, a través de una llamada telefónica se le dice cuándo debe de asistir, cuando llegan se le da la consulta, eso quiere decir – cero rechazo- en el que también se atienden cirugías”.

Así lo dio a conocer el director del hospital, Humberto Delgado García, indicando que con este protocolo comienzan a prepararse para la apertura de los servicios, luego del decremento sostenido que ha tenido el Covid-19, pandemia, que llevo a la restricción de sus servicios, al atender casos positivos.

“Estamos en proceso de apertura, no es como que ya abrimos y todos vienen, no, la apertura va hacer de poco apoco, aún no tenemos luz verde, estamos en el proceso” refirió el médico especialista, al ser cuestionado sobre si el riesgo epidémico con semáforo verde por Federación y amarillo por Estado, les permitiría entrar en operaciones regulares.

Sobre el protocolo en pacientes que requieren de una cirugía, explicó que “tienen una cita con especialista, los valora, si necesitan el tratamiento quirúrgico, se les da una cita, para que entren a cirugía, así es como estamos operando”.