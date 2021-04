No consiguió registro como candidato, pero hace campaña en redes

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- Aunque no consiguió su registro como candidato independiente a la alcaldía de Victoria, Rogelio Sánchez Hinojosa inició una campaña en redes sociales para pedir el voto a los victorenses.

Sánchez apenas consiguió 600 de las siete mil firmas que necesitaba para lograr su registro, pero eso no ha sido impedimento para buscar el respaldo de la sociedad en su pretensión de sumar votos.

Con nula experiencia política y prácticamente desconocido, ayer, en el inicio formal de las campañas, emitió un mensaje en sus redes sociales donde sólo tiene 200 seguidores.

Al respecto, dijo que aunque no es reconocido por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) como candidato, y por lo tanto no aparecerá en la boleta electoral, ya que fracasó al intentar tener el respaldo ciudadano, eso no le impide hacer campaña.

Aseguró que la Ley permite que los ciudadanos emitan un voto por cualquier persona que no esté en la boleta, razón por la cual insistirá en pedir a la gente que vote por él.

Pide que no lo entrevisten, porque no sabe que decir ante un micrófono o alguna grabadora.

Pero aun así, con sus limitaciones y saltándose al IETAM, aprovechó el inicio de las campañas para enviar un mensaje confuso para pedir el voto.

“Soy Rogelio Sánchez Hinojosa, candidato sin registro y sin partido político a la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria. Busco una renovación moral total, totalitaria e igualitaria”, escribió.

Y añadió: “Ciudad Victoria, más que un presidente municipal necesita de que esto funcione y dé buenos resultados. Se necesita cambiar todo su aparato de personal municipal, meter un motor nuevo humano que esté reforzado con nuestra propia sociedad Victorense”.

“Voy convocar e invitar a la misma sociedad para que nuestro mismo pueblo rija nuestro destino sin hacer distinción de edad sexo raza o posición social. A diferencia de las ferias del Empleo no haremos distinción alguna, porque todos valemos y merecemos respeto, mucho respeto, sobre todo los adultos mayores, así como toda nuestra sociedad victorense”, apuntó.