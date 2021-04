No es inconstitucional ampliación de mandato de Zaldívar en SCJN

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apuntó que, en su opinión, no es inconstitucional la ampliación de mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar y agregó que eso lo decidirá la Cámara de Diputados.

Reiteró que Zaldívar Lelo de Larrea “es un hombre íntegro y honesto, que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial, porque urge la reforma al Poder Judicial”.

Mencionó que la extensión de su mandato ayudará a aprobar y llevar a la práctica las reformas al Poder Judicial.

Resaltó que, si ya están por aprobar leyes para combatir la corrupción en el Poder Judicial, para combatir el nepotismo, si ya se aprobaron esas leyes y si para llevarlas a la práctica se requiere que el actual presidente continúe dos años más porque es garantía de que esos cambios se van a llevar a la práctica, yo estoy de acuerdo (en la ampliación de mandato).

López Obrador dejó en claro que es necesaria una reforma al Poder Judicial para combatir la corrupción que existe en algunos jueces y magistrados federales.

Indicó que es fundamental la reforma en el Poder Judicial; no puede haber jueces, magistrados o ministros que estén al servicio de grupos de intereses creados y no al servicio del pueblo.

Enfatizó que se requiere una reforma en el Poder Judicial. Si no es contrario a la letra y al espíritu de la Constitución y si así lo decide la Cámara de Diputados, él está completamente de acuerdo.

Mencionó que si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, más de lo anterior, de lo que significaba el antiguo régimen. No olvidemos que estamos aquí para transformar, no venimos a que las cosas continúen igual.

El mandatario mexicano enfatizó que él no da instrucciones a los integrantes de otros poderes, pero que ve con buenos ojos la ampliación de mandato de Zaldívar dada la actual situación en el Poder Judicial.

El mandatario señaló que el Poder Judicial es autónomo, independiente, por lo que no da instrucciones en asuntos que tiene que ver por los poderes, pero como representante del Estado mexicano es indispensable la reforma al Poder Judicial, ya que no se puede seguir así.

#AHORA "Yo entiendo que no es inconstitucional", señaló el presidente López Obrador sobre ampliación de mandato de Arturo Zaldívar como ministro presidente de la Suprema Corte. "Ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial", detalla. Más en: https://t.co/j9SEtmF6HI pic.twitter.com/ebkFbZciH1 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 19, 2021

Con información de: lopezdoriga.com

