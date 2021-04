Candidato promete llevar a Metallica gratis, si gana en Reynosa

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Carlos Augusto González, candidato a la presidencia municipal de Reynosa, prometió llevar gratis a Metallica, si gana las elecciones en Tamaulipas.

Augusto González, abanderado del Partido Verde Ecologista de México realizó un concierto con la banda mexicana Genitallica en su arranque de campaña.

El concierto se realizó en la plaza Punto Cero, el candidato y se presentaron varias bandas; sin embargo, en redes sociales criticaron la falta de medidas y el uso de cubrebocas.

Sin embargo, lo que acaparó la atención de muchos fue que antes de finalizar el evento el candidato presentó a varios aspirantes locales por el partido verde.

González pidió a los presentes estar atentos a los ganadores de las elecciones pues si obtienen la victoria llevarán a Metallica totalmente gratis a Reynosa, Tamaulipas.

El candidato señaló que no son políticos, son personas comunes y corrientes y su proyecto es de todos.

Señaló que hay que empezar a involucrarse, no dejar que saqueen a Reynosa, que no avanza y no progresa; de ver a un Reynosa gris.

La banda Metallica es un referente importante en la música desde sus comienzos en los años ochenta se convirtió en una de las consentidas de los rockeros.

No podemos dejar de mencionar que la contratación de la banda para una presentación cuesta 2 millones 13 mil 991 dólares, según Robb Report.

Carlos González, candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de #Reynosa promete que si gana la elección, traerá a @Metallica la legendaria banda estadounidense de Heavy Metal. No, pues si. #Tamaulipas #Reynosafollow pic.twitter.com/jpmmmvQjil — SETH ROJAS MOLINA (@sethrojasmolina) April 20, 2021

