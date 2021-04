Queremos salvar al futbol: Florentino

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, justificó la decisión de crear la Superliga europea como «solución para arreglar una situación muy mala del futbol y paliar los ingresos perdidos» por los grandes clubes.

«Los clubes importantes de Inglaterra, España e Italia tienen que dar solución a una situación muy mala del futbol. Se han perdido 5 mil millones de euros. Nosotros tenemos un presupuesto de 800 y en vez de eso, terminamos en 700 la pasada temporada. Este año en vez de 900 vamos a ver si ingresamos 600. En dos temporadas 400 millones menos el Real Madrid», dijo Florentino, en El Chiringuito transmitido por Canal 6 Deportes.

«Cuando no tienes más ingresos que los de la tele, la única manera es haciendo partidos más competitivos, que puedan ver todos los aficionados del mundo. Si en vez de hacer la Liga de Campeones hacemos una Superliga seríamos capaces de paliar los ingresos que hemos perdido», confesó.

​Asimismo, señaló que para que el futbol se mantenga «le debe ir bien a todos», además pidió a la UEFA ser solidario y transparente en pro del balompié en general.

«Es una pirámide, si los de arriba estamos y tenemos dinero y no perdemos dinero estamos bien, pero si no se genera el dinero no existe. La UEFA también tiene que ser solidario con nosotros, para salvar al mundo en general, no sé por qué alguien se tiene que enfadar», expresó.

«Debería ser más transparente, debería saber por qué dicen estas cosas, nosotros queremos salvar al futbol. No quiero mencionar cosas que han pasado en la UEFA, pero deben ser transparentes, dialogantes y no tienen que amenazar a nadie», dijo ante las amenazas realizadas por la UEFA ante la creación de la Superliga.

NO ECHARÁN AL MADRID DE LA CHAMPIONS

Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid reaccionó ante las amenazas de la UEFA sobre la eliminación de los clubes participantes en la Superliga europea, de la actual Champions League y señaló que eso no sucederá.

«Ni el Madrid, ni el City ni nadie. Legalmente es imposible», se limitó a decir Pérez.

Asimismo, señaló que el París Saint-Germain de la Ligue 1 aún no es invitado a esta competencia y existen tres lugares disponibles para los ‘grandes clubes’ y cinco más que se ganarán por méritos deportivos.

FAIR-PLAY FINANCIERO

Durante su charla, Florentino Pérez aprovechó también para hablar sobre el VAR, que sí existirá en la Superliga europea, y expresó que mejorarán el arbitraje y existirá el fair-play financiero entre los equipos.