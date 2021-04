Regreso a clases no será pronto: Gómez M.

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria.- “No es un inicio de clases, ya vacunamos y ya regresamos”, no es así, aseveró el titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy.

Entrevistado en el arranque del proceso de vacunación a personal docente de la entidad, Gómez Monroy hizo un llamado a los padres de familia; “estén tranquilos, tenemos que velar por la seguridad de nuestros niños”.

Gómez Monroy mencionó que aun cuando la idea es iniciar con un plan piloto de regreso a las aulas en 50 escuelas rurales, aclaró que de acuerdo a como se vaya presentando la situación se irán incluyendo más escuelas.

“No es un inicio de clases ya vacunamos y ya regresamos, no es así, estén tranquilos, tenemos que velar por la seguridad de nuestros niños”, indicó.

El Secretario de Educación en el estado dijo que si bien ya se están seleccionando las escuelas y la idea es ir a platicar con los maestros y padres de familia para que estén enterados de este proyecto, por otra parte se desconocen los municipios donde se iniciaría con este plan piloto de regreso a las clases presenciales.

“El regreso a clases no es inmediato para todas una vez vacunados los maestros, para que las personas no estén pensando eso, no es que ya terminamos la vacunación ahora sí todos a los salones, tenemos que ser muy precavidos, tenemos que cuidar a nuestras niñas y nuestros niños, a nuestras maestras y nuestros maestros”.

“Va a ser en zonas rurales de preferencia que son las áreas que se han mantenido en semáforo verde durante más tiempo”.

Entrevistado durante el proceso de vacunación a los maestros en la sede ubicada en el Polyforum, Gómez Monroy señaló; “pedirles a los maestros que no se amontonen, no tienen que venirse desde temprano, hay dosis suficientes para todos, está el calendario ya dividido con letras”.

Cabe recordar que el pasado viernes durante una gira de trabajo por la zona sur de la entidad, el gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca adelantó que una vez concluida la aplicación de la vacuna contra el covid-19 al personal docente se emprendería un programa piloto de regreso a las aulas en 50 escuelas rurales.