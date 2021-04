EU llegó a 200 millones de vacunas anticovid aplicadas: Joe Biden

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Joe Biden, aseguró que su país ha llegado a 200 millones de vacunas contra Covid-19 aplicadas.

Dicho logró parece ser fundamental para el país más afectado por la pandemia en el mundo, sumando más contagios y muertes.

Biden realizó su anunció para destacar el trabajo que ha hecho su gobierno antes de cumplir 100 días, luego de la administración del magnate republicano, Donald Trump.

«Hoy llegamos a 200 millones de inyecciones en el nonagésimo (90) día del cumplimiento del cargo. Son 200 millones de dosis en menos de 100 días, es un logro increíble para el país».

El mandatario explicó que en «al ritmo que íbamos cuando asumí el cargo nos tomaríamos 220 días, 7 meses y medio, para llegar a 200 millones de inyecciones», agregó que «algunos expertos dicen que la rápida vacunación salvó a decenas de millones de vidas, no lo sabemos con precisión».

«Me enorgullece lo que ha hecho mi gobierno, pero más que eso, los estadunidenses», mencionó Biden, recordando a los trabajadores de salud, equipos de seguridad, voluntarios y quienes han asistido a otros para que vayan a vacunarse.

Biden recordó que hace unos días se determinó que la vacunación contra el coronavirus se ampliara a personas mayores de 16 años en todo el país, por lo que los llamó a que se inocularan.​

«Ya estamos viendo una merma en las muertes entre personas de 65 años o más y una reducción en la morbilidad. Sin embargo, se han perdido demasiadas vidas, pero hemos salvados muchas vidas. En las próximas semanas, cuando más ancianos sean vacunados, la cifra de vidas perdidas seguirá disminuyendo».

My Administration is working around the clock to get America vaccinated as quickly as possible. Tune in as I deliver an update on our progress and the state of vaccinations. https://t.co/jxOtlPOzsW

— President Biden (@POTUS) April 21, 2021