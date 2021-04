Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (Agencias)

El actor Luis Gerardo Méndez incursionará en una nueva faceta, pues entrará al mundo de los podcast con una producción llamada “Toxicomanía”, en donde hablará sobre la legalización de las drogas en México.

Este “experimento” se estrenó el día de ayer, una fecha que, aunque no es oficial, se usa para celebrar el uso del cannabis, sustancia que se conoce por el código 4/20, por lo que el 20 de abril se usa para referenciar esta droga.

La serie consta de siete episodios y aborda un periodo de 1940 en el que las drogas fueron legales en nuestro país. Uno de sus precursores fue el siquiatra Leopoldo Salazar Viniegra, quien creó las primeras políticas a favor de la legalización.

Méndez, también coproductor de la historia, recreará a este personaje con solo su voz en la producción original de Sonoro. En ella, Salazar Viniegra explica y defiende su visión de la salud mental, las adicciones y el sistema prohibicionista.

“Ya no me veo como actor, sino como un contador de historias. Lo hago como actor, pero también quiero contar otras como productor y escritor. Hace unos meses me reuní con la gente de Sonoro y me educaron en el mundo del podcast”, comentó.

El actor dijo que luego de escuchar la historia de Leopoldo Salazar “me explotó la cabeza, pensé: ¿cómo? ¿las drogas fueron legales en México? Ellos tenían acceso al archivo personal del doctor y un tiempo desarrollando esto. Me subí al barco y empezamos a trabajar juntos en esta idea”.

Méndez destacó que para que quienes creen que las ideas progresistas vienen del extranjero, esta es una serie que enfatiza en un hombre mexicano, una figura con ideas adelantadas a su época, ideas que en la actualidad siguen causando controversia.

En esta producción, Luis Gerardo comparte créditos con Aída López, Rainn Wilson, Humberto Velez, Alexis de Anda, Alex Fernández, Zara Snapp y se tendrán cameos del rapero Alemán, Muelas de la Banda Bastón, Ricardo O’Farrill, Diablito y José Antonio Badia, de Leyendas Legendarias.