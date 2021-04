Audio: Benjamín Huerta ofrece dinero a madre de menor que denunció abuso sexual

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La madrugada de este miércoles fue detenido el diputado de Morena, Benjamín Huerta, por supuestos tocamientos a un menor de 15 años en un hotel de la Colonia Juárez, en la CDMX.

En el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Imagen se reveló un audio donde supuestamente el diputado ofreció dinero a la madre del menor.

“Llévalo con un médico, no le hice absolutamente nada. Yo le suplico de favor, ayúdeme, me va a destruir”, se puede escuchar a Huerta en la llamada.

“Usted sabe que es un delito un acoso sexual cuando el niño tiene 15 años. Yo tuve el error de habérselo prestado”, expresó la madre.

El legislador le pide a la mujer que se encuentren, “no en la delegación”, “O donde usted me diga, fuera de acá, pero llegamos a un acuerdo económico”.

“Yo se lo suplico, yo se lo voy a pagar con creces, no me destruya”, expresó el legislador.

El testimonio del menor fue presentado en ese mismo noticiero, donde narró que antes de llegar al hotel el legislador le dio un refresco que tenía un sabor amargo. A pesar de que Benjamín Huerta le había dicho que había rentado dos habitaciones, en realidad era solo una.

“Yo cuando bajo de la camioneta me sentía muy mareado. Ya no podía ni caminar bien, ya me dolían mucho las piernas. Como pude llegué a la habitación”, narró.

El menor contó que el diputado comenzó a tocarlo de manera inapropiada y fue cundo se dirigió al gerente del inmueble para pedirle ayuda. Tras la alerta, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) acudieron al inmueble, donde resguardaron al menor y detuvieron al hombre de 63 años edad que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.

Según información de medios, el legislador amenazó a los agentes de la SSC, advirtiendo que tenía fuero y que no podían detenerlo.

Con información de: lopezdoriga.com