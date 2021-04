Facundo revela que sufrió acoso al principio de su carrera

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Facundo reveló en entrevista que al inicio de su carrera sufrió acoso sexual mientras intentaba cumplir su sueño de triunfar con un grupo musical.

El conductor contó que en el momento en que buscaba la forma de debutar en el ambiente artístico con su banda, un hombre le ofreció su apoyo a cambio de tener intimidad con él.

«Me pasó que hubo un cuate que me quería dar dinero por tener las relaciones conmigo y era mucha lana, pero por lo menos tenía yo la opción de decidir, si quería o no, ya tenía 18 años, ya podía decidir y escogí que no», dijo en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Posteriormente, relató la forma en que un hombre le hizo su ofrecimiento de dinero a cambio de sexo.

«Era un señor alemán que nos iba a producir un disco a mí con mi banda de música y me empezó a sacar billetes así y me dijo ‘te voy a usar una vez al mes, es rápido, solo va a ser rápido y dime cuánto quieres que agarré’, y yo dije, ‘estas loco, no quiero’, y me decía ‘es que van a vivir felices tú y tus amigos’, y luego terminó en la cárcel, era traficante», confesó.

Miedo por represalias

Facundo mencionó que por un tiempo vivió con miedo ante las posibles represalias que podía sufrir por negarse a aceptar esa proposición.

«Sí, la neta sí, porque los deseos de la gente poderosa a veces son difíciles de no cumplir, yo decía ‘este güey es de los que cumple lo que quieren en su vida, ¿cómo hago para salir de esta caminando derecho?’, y no, la neta es que se disipó y luego me enteré que estaba en la cárcel», concluyó.

Facundo sorprende a sus fans con sus declaraciones. https://t.co/y2ADVz9i9A — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 22, 2021

Con información de: mty.telediario.mx