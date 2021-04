Los nuevos ‘stickers’ de WhatsApp del Día de la Tierra y cómo descargarlos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Hoy 22 de abril que se celebra El Día de la Tierra WhatsApp no quiere dejar pasar esta celebración sin haber compartido nuevos “stickers”. La ‘app’ está dispuesta a tener novedosas propuestas, dependiendo de la fecha o la coyuntura, pues recientemente ya había lanzado nuevos diseños sobre las vacunas de Covid-19, buscando que las personas tomen más confianza sobre este proceso.

Su objetivo ahora es que sus usuarios puedan reflexionar sobre la importancia del planeta.

WhatsApp en su cuenta de Twitter señaló que:“Creamos un paquete de pegatinas que destaca los pasos que puede seguir para proteger nuestro planeta e impulsar el progreso. Reflexionemos sobre cómo nuestras palabras y conversaciones pueden crear un futuro sostenible para nosotros, nuestros vecinos y para todos”.

¿CÓMO PUEDES DESCARGARLOS?

Para poder descargar estos stickers las personas encontrarán animaciones que tienen el azul, verde, café y rosado como sus principales colores; además, verán diseños del planeta Tierra junto con varios elementos alrededor de ella, como manos y plantas.

Lo primero que tienen que hacer es ingresar a cualquier chat y oprimir el teclado. Posteriormente ir a los ‘stickers’, que se encuentran junto a los ‘gifs’, y seleccionar el botón más (+) de la esquina superior derecha.

Después buscar ‘World Earth Day’ y descargar el paquete y listo ya podrás utilizar de estos nuevos diseños.

To celebrate #EarthDay , we created a sticker pack that highlights steps you can take to protect our planet and drive progress. Let’s reflect on how our words and conversations can create a sustainable future for us, our neighbors and for all.https://t.co/YBGjeD1OHg pic.twitter.com/e0P31dcKHs

— WhatsApp (@WhatsApp) April 20, 2021