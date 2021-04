No hay denuncias por vacunas anticovid falsas: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó no hay ninguna denuncia sobre vacunas falsas contra el coronavirus, de Pfizer/ BioNTech, luego de que ayer la farmacéutica reportó haber detectado casos de dosis apócrifas en México.

El mandatario dijo que no se tiene mayor información sobre las vacunas falsas; sin embargo, ha habido casos aislados como las supuestas dosis de Sputnik V detectadas en Campeche, así como de biológicos falsos de Pfizer en Monterrey.

«No tenemos denuncia, que yo sepa, sobre vacunas falsas, no hemos tenido. No tenemos mayor información, algunos casos aislados, sonados porque se hizo propaganda en contra de nosotros. En el caso de Campeche, las vacunas éstas que las llevaban creo que a Honduras, antes un caso en Monterrey, pero no más», dijo.

Destacó que el plan nacional de vacunación contra el coronavirus se continúa realizando de forma «equitativa e igualitaria» y reiteró que se aplicará a todos los ciudadanos de forma universal y gratuita.

«Hicimos el compromiso que en abril se terminaba de vacunar cuando menos una dosis y vamos a cumplir lo adelanto y se inició la vacunación de maestros, va bien, se han vacunado como 160 mil maestros, 200 mil, un promedio de 100 mil maestros por día vacunados», agregó.

Con información de: milenio.com