AMLO condena ‘cualquier abuso sexual’ tras acusaciones a Huerta

El presiente Andrés Manuel López Obrador, condenó cualquier abuso sexual, esto tras las acusaciones por supuesto intento de abuso sexual contra el diputado federal por Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona.

“Como presidente de la República condeno cualquier abuso sexual, abuso contra la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea”, declaró el presidente.

«No se va a encubrir a nadie»

Comentó que cuando asumió el cargo dijo que ya no habría impunidad y no se iba a encubrir a nadie.

“No vamos a encubrir, hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito”, comentó Obrador.

“Ya no es la Procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el Gobierno, ya es otra cosa, no somos iguales, entonces, que se actúe”, agregó el presidente.

Con información de: noticieros.televisa.com