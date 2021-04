Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Fahara Mercado.-

“Creo en las “diosidencias”, afirmó Eduardo Gattás al hablar sobre su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y cuando conoció a Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para “Hoy en campaña», el candidato de Morena a la alcaldía de Victoria nos habla de sus aficiones, de sus creencias, de sus fobias y hasta de sus fortalezas, pero sobre todo, de qué fue lo que lo llevó a militar en Morena y admirar al hoy Presidente del país.

“Cuando me presentaron a Andrés Manuel López Obrador me cautivó su forma de pensar, su corazón, y granas de ver crecer a México, en ese momento me inscribí en Morena, confiado y con la camisa bien puesta”, señaló.

En una plática frente a la Presidencia Municipal de la Capital del estado, instalados en el camellón del 17, Lalo Gattás habló de sus propuestas políticas, donde se mostró confiado de lograr llegar a la silla del Gobierno municipal esta vez.

“La derrota del 2018, a mi familia le dolió mucho, teníamos muchas esperanzas, teníamos muchas ganas de hacer bien las cosas, pero yo sí creo que los tiempos de Dios son perfectos, hoy es el momento, hoy las condiciones se dieron”.

MINI EMPRESARIO

El candidato de MORENA contó de sus inicios en la rama de los empresarios locales, a los 12 años inició con un puesto de aguas frescas, para después experimentar el negocio de venta de comida.

“Yo soy un empresario local que desde los 12 años tuve mi primer negocio, uno de perfumería y otro de pastelería y confitería, he tenido restaurantes, hot dogs, tuve un puesto de tacos”.

La experiencia en el ramo empresarial, dijo, le abrió el panorama de las necesidades de Ciudad Victoria.

“Me queda muy claro que la micro y pequeña empresa sostiene un 85 por ciento del trabajo aquí en Victoria, y como alcalde, si Dios nos da la oportunidad, vamos a generar las condiciones para convertir a nuestra Capital en una ciudad industrial y empresarial”.

POLÍTICA

Su ingreso a la política fue a la edad de 16 años, cuando un amigo lo invitó a formar parte de un festejo por el Día del Niño en la Casa San Antonio, a partir de ahí, dijo, se quedó en la labor de ayudar a las personas vulnerables.

En sus inicios dentro de la política, fue el coordinador del buzón del candidato Luis Donaldo Colosio. A pregunta expresa, sobre el porqué se debía confía en él, aseguró ser un hombre con las manos limpias.

“Yo soy de Victoria, tengo las manos limpias, amo a mi querida Capital y todo Ciudad Victoria, quien me conoce sabe que soy un hombre de familia, deportista, sin vicios, sin excesos”.

JUVENTUD

Gattás practicó diversos deportes en su juventud; entre ellos el Tawkwondo, fue corredor profesional de cuarto de milla nacional, divisional e internacional.

Representó distintas marcas; entre ellas Winston y Kingstong a nivel nacional en los 90.

“Soy un hombre que el deporte para mí ha sido una de las partes más importantes que me ha forjado, porque el deporte te pone como meta principal ganar y la competitividad, por eso estoy aquí”.

VIRTUDES Y DEFECTOS

Sobre cómo se define, el candidato dijo ser una persona que siempre dice las cosas de frente, habló también de lo que considera un defecto.

“A veces no es virtud, porque a las personas no les gusta, en política dicen que no se debe decir la verdad, pero yo siempre digo la verdad, soy muy organizado, me levanto a las cinco de la mañana, soy muy trabajador, amo y quiero a mi querida Capital”.

Dentro de las cosas a mejorar, señaló el ser aprensivo y extremadamente perfeccionista.

“No me permito tener errores, no me permito defectos, no me permito llegar tarde, soy extremadamente puntual, pero también eso es malo para mi cuerpo; para Ciudad Victoria va a ser bueno”, reafirmó.

FAMILIA

Gattás habló de lo que más disfruta fuera del trabajo, los momentos con su familia, son los que más atesora.

“Disfruto mucho estar con mi familia, con mis hijos, con mi esposa Lucy, que es mi gran compañera, mi brazo fuerte, dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, yo no creo eso, yo siempre he dicho que al lado de un gran hombre está una gran mujer. Mi esposa es mi pilar más importante y mi fortaleza”.

SU PROPUESTA

Para Lalo Gattás, dentro de las prioridades que existen por atender en Victoria son los servicios básicos; luminarias, recolección de basura, el tema del agua y la pavimentación.

“El tema más importante, es el tema del agua, llevar a cabo la segunda linea del acueducto, es un gran proyecto de gran calado, más de dos mil millones de pesos, que queremos realizar con el apoyo del Gobierno federal”.

Además, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional habló de la creación de un programa destinado a las colonias de la periferia, donde llevarán agua a colonias con desabasto del liquido y de convertir a Victoria en una ciudad industrial.

Seis años serán los que tendrá de oportunidad quien ocupe la silla de la Alcaldía de Ciudad Victoria, Gattás dijo poder lograr cambios en ese lapso de tiempo.

“Hay tiempo suficiente, sí se pueden lograr grandes cosas”, finalizó.

EL LADO B DE LALO GATTÁS

1.- Color favorito: Rojo

2.- Comida favorita: Mole

3.-Qué no te gusta comer: La chatarra, sí me gusta pero no la como, el azúcar, sal.

4.- Café o te: Café, mi único vicio

5.-Mejor destino para vacacionar: Cancún

6.- Genero cinematográfico favorito: Ciencia ficción y terror.

7.-Deporte favorito: Futbol americano, box, cuarto de milla, ajedrez.

8.-Equipo favorito: No tengo ninguno.

9.- Frase que te defina: Fortaleza.

10.- MORENA: Verdad.

11.-Ciudad Victoria: Debe de ser la Capital limpia y amable de siempre.

12.- Mujer tamaulipeca: Mujer tenaz, fuerte, inteligente.

13.- 6 de junio: Triunfo de Morena con todos los candidatos.

14.-Travesura: Una pastilla de huevo y la tronamos en el salón en la primaria.

15.- Tu peor oso: Me caí de la moto aquí en el 17 un montón de veces.

16.- Vacacionar playa o montaña: Playa, porque a mi hija le encanta la playa.

17.- Cómo eres como papá: Demasiado empalagoso

18.- Lugar favorito de Victoria: Paseo Méndez, zoológico de Tamatán, el estadio, los Troncones.

19.- Actividad favorita fuera de trabajo: Estar con mi familia.

20.- Postre favorito: Chocolates.

21.- Desayuno ideal: Huevitos estrellados con panela, aceite de oliva, tomate y aguacate.

22.- Placer culposo: El café me encanta.