Entró al negocio de los cannabinoides

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (Agencias).-

La actriz mexicana Francesca Guillén reveló que debido a las pocas oportunidades laborales que ha tenido durante esta pandemia, decidió iniciar con la venta de productor cannabinoides.

La hija del actor Alejandro Camacho indicó que desde hace un tiempo se unió a una red que se dedica a comercializar este tipo de productos; siendo de este modo que se suma a la lista de famosos que han emprendido sus propios negocios.

La actriz mencionó que los productos con cannabinoides son unos compuestos químicos que actúan sobre los receptores cannabinoides en el cuerpo y que liberan neurotransmisores en el cerebro.

Guillén añadió que estaba atravesando por problemas económicos y decidió empezar a comercializar estos productos, negocio en el que le fue muy bien, pues en el primer mes generó una ganancia de alrededor de 30 mil pesos.

“Es un negocio atractivo y legal. No es marihuana porque no contiene THC, el elemento psicotrópico del cannabis, así que no genera adicción ni hace daño. Es más, si te hacen un examen antidoping, ni siquiera aparecerían residuos”, dijo.

Debido a que es un producto legal, Francesca Guillén aceptó empezar a comercializarlo y así no tener problemas en un futuro. “Siempre he sido muy respetuosa de la legalidad, no me gusta saltarme las reglas y aquí no había nada fuera de la ley”.