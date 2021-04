¡Genial! Abuelito crea estufas solares con materiales reciclados

ABUELITO INVENTA ESTUFA SOLAR A LOS 71 AÑOS, PIDEN DIFUSIÓN EN REDES- Don Maximino no fue a la escuela, aprendió español a los 20 años y ahora busca ayudar al planeta y a las personas de escasos recursosDesde su vivienda ubicada cerca de la Central de Abasto en Ecatepec, Estado de México, Don Maximino se dio a la tarea de encontrar una forma de ayudar a sus vecinos y al planeta.Pese a estar lejos de su tierra natal, Amatitla Santiago en Tamazunchale, San Luis Potosí, no haber ido a la escuela y hablar español hasta los 20 años, diseñó una estufa solar elaborada con materiales reciclados.El proyecto surgió tras ver a personas que intentando armar una estufa solar con una rueda y un espejo durante una marcha, y ahora, una vez perfeccionado, miles de usuarios en redes buscan difundir esta alternativa ecológica para la cocina y el beneficio de Don Maximino.Con los fondos que se recauden del invento, este señor también espera ayudar a personas con escasos recursos para que puedan tener una forma de mejorar sus vidas empleando una vía que también reduzca la contaminación en sus hogares.¿CÓMO FUNCIONA ESTA ESTUFA ECOLÓGICA?El invento de Don Maximino emplea una antena de TV colocada en la parte inferior a 50 centímetros de la parrilla para reflejar el sol. Esta produce el calor necesario y así comienza a calentar la comida.Con ella se pueden preparar alimentos como la carne asada, los frijoles, pollo y carne requiriendo únicamente energía solar, así como calentar el agua para el café, una de las bebidas favoritas del inventor.¿CÓMO PUEDES AYUDAR?Las estufas se venden actualmente en 1,200 pesos y, aunque no tiene muchos pedidos, Don Maximino dice que ha enviado su invento hasta Oaxaca, Campeche, Hidalgo, Guerrero, Mérida y hasta Estados Unidos, a Arizona y California.Si cuentas con las posibilidades o el interés de comprar una, invertir o ponerte en contacto con él puedes hacerlo a través del teléfono 55 4091 3614. No envíes WhatsApp porque el dispositivo no cuenta con la app, pero si llamas, Don Maximino te atenderá sin problema alguno.#LaNetaDeCampeche

