Operativo antialcohol será de ‘Carrusel’ desde hoy

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria.- A partir de este fin de semana el Operativo Antialcohol será en forma de “Carrusel” donde participarán dos patrullas de Tránsito, un motopatrullero de la corporación de vialidad así como una unidad de la Policía Estatal.

“Vamos a tener un Operativo Carrusel en el cual van dos patrullas de la Policía de Tránsito, va una patrulla de la Policía Estatal y una motocicleta de la Policía de Tránsito”.

“Vamos a estar en circulación en diferentes puntos de la ciudad por donde tenemos más incidencia de accidentes en estado de ebriedad”, agregó Guillermo

Hernández Valdez, quien señaló que el operativo funcionará desde hoy, mañana “y a lo mejor la semana que entra seguiremos con la misma forma de trabajar”.

“Ya decidiremos si volvemos a hacer punto fijo o no, la intención no es recaudar, no somos una institución recaudatoria, somos una institución preventiva”.

Tras señalar que el operativo tiene como finalidad que la ciudadanía en general llegue con bien a su casa, detalló que el operativo “Carrusel” se replicará con tres “convoy” de patrullas para recorrer diversas calles de la ciudad de manera simultánea.

“Cuando eran fijos poníamos dos o uno, ahorita que van a ser tipo Carrusel vamos a meter tres líneas de vehículos para que anden en las partes donde más accidentes o más incidencia vehicular hay”.

Y añadió; “es una presencia que está ahí en los puntos, circulando, si vemos irregularidades en el manejo o exceso de velocidad, vamos a intervenir de inmediato para checar que la gente vaya bien”.