Rafa Márquez confirma su regreso al Barcelona la siguiente temporada

Después de algunos días de incertidumbre, el Káiser mexicano Rafa Márquez confirmó que regresará al Barcelona, club en el que conquistó todos los títulos nacionales e internacionales durante su etapa en Europa, para la próxima temporada a petición expresa de Joan Laporta, quien decidió invitarle al proyecto en donde el exdefensor central azteca podrá conseguir su licencia como entrenador UEFA Pro luego de que aún le falta un año para hacerse con ella.

De igual forma, el atleta de 42 años de edad manifestó que uno de sus máximos objetivos es potenciar a los futbolistas del conjunto catalán con miras a que estos logren desempeñarse en el primer equipo en el futuro a largo plazo.

“Regresando a España tendré alguna plática para cerrar todo y si todo va como hasta ahora en julio o agosto seré parte del Barcelona (…) La invitación que me están haciendo puede ayudar en mi proceso y que se me abran las puertas en uno de los mejores equipos del mundo, pero sobre todo en una de las mejores canteras, no podía decir que no”, mencionó entusiasmado Rafa Márquez.

Además de hablar de su regreso a la institución culé, Márquez también sorprendió con algunas revelaciones que indican que tuvo una propuesta del futbol de Inglaterra y una más del Real Madrid; sin embargo, este prefirió llegar al Barcelona para convertirse, sin lugar a dudas, en uno de los defensores más importantes que el club ha tenido en los últimos 20 años.

“La del Newcastle a los dos años de haber estado en Mónaco, y después la del Real Madrid que fue muy cierta. No me llamaba mucho la atención el futbol inglés, porque se jugaba un futbol más físico, de juego aéreo, y sobre todo que estaba al norte de Inglaterra. Me gusta el sol y no quería días nublados”, sentenció.

El paso de Rafa Marquez en Europa

Tras debutar en Atlas y pasar al futbol europeo con el Mónaco, Rafa Márquez recayó en el Barcelona en donde logró 12 títulos con el club, entre los que destacan dos Champions League, un Mundial de Clubes y cuatro Ligas Españolas. Además, también registró 13 anotaciones y 12 pases a gol en 242 duelos disputados.

Con información de: mediotiempo.com