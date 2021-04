Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Gabriel Soto e Irina Baeva confirmaron su romance hace poco más de dos años y medio en medio de rumores de infidelidad por parte del actor.

A pesar de que Soto ha dicho en varias ocasiones que ya estaba divorciado de Geraldine Bazán al momento de oficializar su romance con la actriz rusa, tal parece que los cibernautas no olvidan los rumores y siguen lanzándose con todo contra Baeva en cualquier oportunidad.

Y es que en un reciente preguntas y respuestas de la estrella, hubo quienes no perdieron la oportunidad de llamarla «p…» y «rompe hogares».

«¿Por qué eres bien put… y rompe hogares? Pero responde que no te de pena tu realidad», fue una de las preguntas que recibió en la que la atacaron y aseguraron que la actriz había separado a Geraldine Bazán y Gabriel Soto.

Irina Baeva no dudó en compartir su sentir

Irina Baeva no dejó escapar la oportunidad al mencionarle a la persona que agradecía el tiempo que ocupaba en ella y le dio una «cachetada con guante blanco».

«Cada quien crea su propia realidad con sus palabras, vibras, acciones. Y cada quien da lo que tiene en el corazón», se lee en el principio de la respuesta.

«Gracias por tomarte el tiempo y de hacer la pregunta. A mí no me da pena mi realidad, espero a ti no te de pena la tuya. Bendiciones», dijo Irina.

Con información de: mty.telediario.mx