Montoya sí sabe prometer

Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

Ambrocio López Gutiérrez

Uno de los problemas más agudos que enfrentan casi todos los candidatos locales es el de la construcción del discurso ya que las campañas que recién comenzaron lucen pletóricas de lugares comunes como rescatemos a Victoria (como si la capital hubiera sido secuestrada), pavimentaremos las entradas a todas las colonias (lo cual beneficiaría más que a nadie a las constructoras y a los concesionarios del transporte), mejoraremos la seguridad (pero nadie explica cómo), dignificaremos la política (tampoco anuncian algún método que todos entiendan), resolveremos el problema del agua (algunos de los que hablan del tema tuvieron ya muchas oportunidades de hacerlo pero no pudieron). A la falta de un discurso coherente se suma la inexistencia de estrategia de comunicación (un candidato a alcalde que cree que va a ganar no contesta ni el teléfono).

Vamos a mencionar algunos nombres: Eduardo Gattás Báez, de Morena, va arriba en las encuestas pero tiene dificultades para conectar con los públicos. Gabriela Millá es un producto atractivo, sin embargo, su partido (Verde) carece de estructura. La panista Pilar Gómez adolece de solvencia ética y jurídica. El priista Alejandro Montoya parece ser un candidato que será derrotado en las urnas, la mayoría de las encuestas lo reprueban, sin embargo, a pesar de que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, su equipo no se ha limitado a utilizar las redes sociales y saturan de comunicados las mesas de redacción demostrando que hay algunas manos profesionales en el área de prensa. El aun joven aspirante suple su falta de experiencia electoral con buena voluntad, con modestia y, como está consciente de que su partido no pasa por el mejor momento, promete todo lo que puede haciendo honor al verso del famoso poeta ibérico Joaquín Sabina: las mejores promesas son las que jamás habrás de cumplir.

Alejandro Montoya Lozano presentó a la sociedad victorense las propuestas sustentadas en Tres Ejes que giran en “eficientizar” los servicios básicos, el crecimiento y desarrollo económico de la capital del Estado así como la propuesta para dignificar las instituciones municipales de Protección Civil, de Tránsito y Bomberos. En conferencia, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía, informó que en el eje denominado ‘Volvamos a lo Importante’, se consideran propuestas como Agua para Todas y Todas; Victoria Limpia y Ordenada; Buenas Calles, Áreas Verdes y un nuevo Panteón Municipal. En el eje ‘Victoria para los Victorenses’ en materia de Desarrollo Económico, contempla Hablemos bien de Victoria: orgullo e identidad; Atraer inversiones; más trabajo y bien remunerado, Compras al Comercio Local y Pronto Pago.

En el eje ‘Recuperemos Victoria’ se establece la propuesta de una Visión a Largo Plazo; Desarrollo Urbano y Transporte Público; Prevención de la Violencia y fortalecer a dependencias municipales como Protección Civil, Tránsito Municipal y Bomberos. En la presentación de las propuestas para mejorar la calidad de vida de los victorenses, el abanderado priista estuvo acompañado de la fórmula priista que integran Elly Filizola González, candidata a la diputación local por Distrito Electoral 14; Maricela Guajardo Maldonado, candidata a diputada local por el 15 Distrito Electoral; Enrique Cárdenas del Avellano, candidato a la diputación por el 05 Distrito Electoral federal y Edgar Melhem Salinas, Presidente del CDE del Partido Revolucionario Institucional.

Al concluir el encuentro con los medios de comunicación Alex Montoya inició recorrido y salutación de victorenses y comerciantes que se ubican por la calle Morelos, alrededores del Mercado Municipal ‘Pedro Arguelles’, de la calle Juárez, del Bulevar Praxedis Balboa, calle siete entre éste bulevar y la calle Hidalgo y concluyó parte de su primer recorrido, en el 14 Hidalgo. Escuchó a los ciudadanos que expresaron respaldo a su candidatura para alcalde, expusieron también temas graves que enfrenta hoy la capital como falta de agua en los hogares, pavimentación, falta de oportunidades laborales y otros servicios públicos. Habitantes de las colonias Moderna y Luis Echeverría se suman al proyecto transformador para Victoria que encabeza Montoya Lozano, candidato del PRI.

En la colonia Luis Echeverría y en la colonia La Moderna, el abanderado priista recorrió calles, escuchando la queja recurrente de falta de agua potable en los hogares, alumbrado público y pavimentación de calles. En la colonia Echeverría Alejandro Montoya Lozano visitó viviendas y dialogó con hombres trabajadores, amas de casa y jóvenes, a quienes les describió los ejes centrales de su propuesta como candidato a alcalde de Victoria. En la colonia Moderna el recorrido inició en la calle Ébanos, se extendió hasta la calle Blázquez y concluyó la Avenida Jaime Rodríguez Inurrigarro, con calle Rosales. En el dialogó convocó a los victorenses a sacar de la ciudad ‘lo que tanto ha hecho daño a Victoria y propuso que es momento de volver a lo importante y de tener una Ciudad para todos.

“Quiero hacer un compromiso muy puntual. No puede ser posible que no haya colonia con acceso pavimentado así que, uno de los compromisos muy firme es que tanto en la Alta Vista como La Álvaro Obregón, llegando a ser gobierno, vamos a pavimentar el acceso con concreto hidráulico. Un compromiso firme, un compromiso con los victorenses y con todos los vecinos de estas dos colonias”, señaló. Ya en entrevista Alex Montoya dijo que en este día de campaña la demanda ciudadana más sentida de los victorenses es la falta de agua, el alumbrado público, pavimentación de calles y, en este sector, el tema de la seguridad. En el recorrido por calles de estas dos colonias participó Maricela Guajardo Maldonado, candidata del Partido Revolucionario Institucional a diputada local, por el 15 distrito electoral.

Porque los victorenses mandan, la candidata del Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de ciudad Victoria, Gabriela Millá se comprometió a ir por el rescate de los espacios comunitarios donde se realicen actividades deportivas y culturales, esto durante el encuentro que sostuvo con vecinos de las colonias Moderna y Linda Vista. Gabriela Milla, quien fue acompañada por el candidato a diputado local por el Distrito XV, Francisco “Batata” Rocha, informó que una de sus primeras acciones es ir por el rescate de los espacios públicos, pues es una demanda constante que reciben por parte de los ciudadanos en las distintas colonias que recorre diariamente y conversa con la gente. Los victorenses quieren que se rehabiliten, den mantenimiento y equipen los centros comunitarios, parques, canchas deportivas y áreas verdes para que funcionen como puntos de esparcimiento, donde se impulsen actividades culturales y deportivas, tanto para niños como adultos, coincidieron los candidatos del Verde.

Señalaron que muchos espacios solamente tienen juegos infantiles, lo que es algo muy bueno, pero olvidan instalar aparatos donde se puedan ejercitar también los adultos que desean recuperar o mantener su condición física. Manifestaron que hay espacios que están deteriorados, donde muchos vecinos se ofrecen como voluntarios, pues quieren impulsar actividades como clases de baloncesto, futbol y de zumba una vez que termine el periodo de confinamiento. Instalaciones comunitarias y áreas verdes que pueden utilizarse como espacios deportivos, pero también para actividades culturales como funciones de teatro y cine, como parte de las acciones para impulsar la convivencia, mejorar el entorno familiar y recuperar los espacios públicos. “Batata” Rocha, afirmó que el deporte y la cultura alejan a los jóvenes de los vicios y son estrategias efectivas que fomentan la convivencia, la tolerancia y disminuyen los hechos delictivos.

Al recorrer las avenidas de Matamoros; Adriana Lozano; candidata por Morena a Diputada Federal por el Distrito 4; conversó con los automovilistas en un crucero de la ciudad a quienes pidió salir a votar y defender el cambio verdadero el próximo domingo 06 de junio. “Debemos defender la esperanza, la esperanza se defiende votando; y tenemos que ir a votar con toda nuestra familia para que continúe el cambio verdadero”, dijo Adriana Lozano al momento de saludar y recibir el apoyo de las personas quienes ya la esperaban para saludarla y fotografiarse con ella. Adriana Lozano ha expresado en múltiples ocasiones que en esta elección está en juego la continuidad de la Cuarta Transformación o el regreso al pasado con los mismos de siempre; por esa razón; recorre las calles de Matamoros para invitar a los ciudadanos a votar a favor del proyecto de nación que se inició en el 2018.

En breve estancia en El Mante pude constatar que las campañas de distintos partidos lucen apagadas. Desayuné en el centro de la ciudad donde casi no había presencia de PRI, Morena, MC y otros. El PAN también hace trabajo político de mala gana y el PRD que ha tocado fondo con la alianza con sus antiguos acérrimos enemigos, hace mucho ruido con unas bocinas en el mercado municipal donde la gente tiene que soportar las arengas ruidosas pero sin contenido. Lo mejor de mi recorrido fue la visita que hice acompañado de mi madre a mis tías, Isabel y Ramona. También saludé a mis muy queridas primas.

Correo: [email protected]