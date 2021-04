Chicharito Hernández anotó triplete con LA Galaxy

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Javier Hernández está teniendo un gran inicio con el LA Galaxy en la Major League Soccer. Con apenas 9 minutos en el reloj, el mexicano marcó su tercer gol para abrir el marcador en el partido frente a los New York Red Bulls.

Ethan Zubak asistió al mexicano luego de robar el esférico y avanzar hasta el área.

Chicharito iba acompañando el paso de su compañero y tras el centro que aprecia pasado, el ex de Chivas llegó a tiempo para empujarlo y meterlo en la portería de Carlos Coronel.

Antes de irse a los vestidores, Chicharito marcó su doblete para sumar su cuarto gol este inicio de campaña. Incluso, el VAR le otorgó emoción porque hubo una revisión por un supuesto fuera de lugar, sin embargo, el árbitro decidió legitimar la anotación.

Al minuto 59 CH14 apareció con un tercer tanto, aprovechando un fallo en la defensa para tenderse de media tijera a un par de metros del arco.

Es así como Hernández ya superó lo hecho la temporada pasada en la que metió solo dos goles y ahora ya suma cinco en busca de tener una mejor presentación y su regreso a la Selección Mexicana.

The man is on fire 🔥@CH14_ gets his third of the 2021 season 💪 pic.twitter.com/hBGcB1AcaR

— LA Galaxy (@LAGalaxy) April 25, 2021