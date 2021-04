Falso que el cien por ciento de la Ciudad, tenga agua en la red

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

Decir que el cien por ciento de las colonias y fraccionamientos de la Ciudad reciben el agua potable en la red no es cierto y es lamentable que los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) le sigan mintiendo a la gente.

Incluso el gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Gustavo Rivera Rodríguez, quien podrá haber presentado un informe ante el cabildo muy extenso, pero que dista de la realidad, aseguró Horacio Reyna de la Garza.

El regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Ayuntamiento de Victoria dijo que basta con recorrer las colonias Echeverría y su ampliación, los Ébanos, el fraccionamiento pajaritos y otros sectores en los que no sale agua de la red.

“Que no nos vengan a tratar de mentir una vez más, la gente está molesta de cómo está la situación, en esas y otras colonias a diario piden camiones cisternas con agua, porque no sale nada de la red, así que no venga la Comapa a decirnos que el cien por ciento de la ciudad ya tiene agua en sus tomas” sostuvo.