Ganadores del Oscar 2021

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Valeria Maldonado.-

La 93 entrega de los Premios Oscar arrancó con la actriz Regina King explicando porqué ninguno de los presentes usó cubrebocas, algo que se había estado haciendo en todos los demás eventos de premiación.

El primer Oscar de la noche fue para Emerald Fennell quien se llevó el premio a Mejor Guion Original por la cinta “Promising Young Woman”. Después nombraron al Mejor Guion Adaptado que fue para Florian Zeller y Christopher Hampton por “The Father”.

La actriz Laura Dern presentó el ganador a Mejor Película Internacional que fue para “Another Round”, filme coproducido por Dinamarca, Holanda y Suecia con el actor Mads Mikkelsen como protagonista.

El Oscar a Mejor Actor de Reparto fue para Daniel Kaluuya por su papel en “Judas and The Black Messiah”; los premios a Mejor Maquillaje y Peinado así como Mejor Vestuario fueron presentado por Dani Cheadle siendo “Ma Rainey’s Black Bottom” la ganadora de ambos.

El cineasta Bong Joon-ho presentó a los nominados a Mejor Director en donde resultó ganador Chloé Zhao quien realizó “Nomadland”; el actor Riz Ahmed anunció al ganador a Mejor Sonido que fue “Sound of Metal” un equipo en donde se tuvo la presencia de tres mexicanos.

En la categoría a Mejor Cortometraje resultó ganador “Two Distant Strangers”. Los nominados a Mejor Cortometraje Animado fueron presentados por Reese Witherspoon, el ganador fue “If Anything Happens I Love You”, ambas producciones están disponibles en Netflix.

El premio a Mejor Película Animada fue para “Soul”; por otra parte el galardón a Mejor Documental Corto fue para “Colette” del cineasta Anthony Giacchino mientras que el ganador a Mejor Documental fue “My Octopus Teacher” que dejó atrás a “El agente topo” que figuraba como una de las favoritas.

Para Mejores Efectos Espaciales, el actor Steven Yeun presentó a los nominados siendo el ganador la película “Tenet”. El galardón a Mejor Actriz de Reparto fue para la veterana actriz coreana Youn Yuh-jung quien aparece en “Mimari”.

El filme “Mank” fue reconocido con el galardón a Mejor Diseño de Producción y Mejor Cinematografía, fue la actriz Halle Barry quien anunció a los nominados de ambas categorías. Harrison Ford anunció como ganador a Mejor Edición a “Sound of Metal” mientras que Zendaya anunció a “Soul” como la ganadora a Mejor Música Original.

La película “Judas and The Black Messiah” se llevó el premio a Mejor Canción Original por el tema “Fight For You”. En la categoría a Mejor Película la ganadora fue “Nomadland”, estatuilla que no fue sorpresa pues era la apuesta ganadora desde el inicio de la seguidilla de premiaciones.

Quien recibió el reconocimiento a Mejor Actriz fue para Frances McDormand quien protagonizó “Nomadland”; el ganador a Mejor Actor fue para Anthony Hopkins por el filme “The Father” siendo esta la última estatuilla en entregarse.