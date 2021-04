¿Quién era el papá de Chabelo?

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Considerado hasta la fecha uno de los personajes más importantes de la cultura popular en México, Chabelo, es hijo de un matrimonio proveniente de León, Guanajuato, quienes en algún momento de la vida viajaron a Chicago, en Estados Unidos para tenerlo.

Chabelo, cuyo nombre real es Xavier López Rodríguez, pasó gran parte de su infancia en el campo, después de que junto con sus padres lo llevaron de regreso a León, donde nacerían sus dos hermanas.

Se conocen muy pocos datos de los padres de Chabelo y lo que se sabe ha sido obtenido mediante entrevistas y apariciones del actor en televisión.

Su padre se llamaba José Luis López Barba y su madre Eulalia Rodríguez. Viajaron juntos a Chicago poco después de tener a Xavier López “Chabelo” y regresaron a León, Guanajuato cuando cumplió un año de edad.

Se conocen muy poco de la relación de Chabelo con su padre, aunque presume que era estrecha. Incluso una de las canciones que el “amigo de todos los niños” interpretó alguna vez en su programa “En Familia con Chabelo” era para festejar el Día del Padre fue “Mi papi es un papi muy padre”.

El comediante nunca ha comentado mucho sobre su familia; sin embargo, se ha mantenido la creencia de que papá de Chabelo, el señor José Luis López Barba, tenía un carácter muy fuerte y que propinaba varias golpizas a su hijo, esto por comentarios de la estrella infantil que en algún momento señaló: “Si no crean que yo soy así, fue de las golpizas que me daba mi papá”; lo que no podemos decir si era un chiste o no.

En su trayectoria televisiva hay un video perteneciente a un programa en el que Xavier López llevó a su propio padre como invitado; en este sketch, el personaje infantil le da a su papá su boleta de calificaciones, dejándolo decepcionado por su mal desempeño en la escuela.

Fuera de ahí, los padres de Chabelo, José Luis y Eulalia, lograron mantenerse fuera de los ojos del espectáculo y el mismo comediante ha procurado tener su vida personal muy reservada.

