Campañas en tiempos de pandemia y de likes

Mauricio Zapata.-

Se pensó que este proceso electoral iba ser más virtual que de tierra.

Es decir, que ante la pandemia, los candidatos harían más proselitismo en medios de comunicación y redes sociales que en colonias, ejidos y comunidades.

Más en la red que en territorio.

Pero es un hecho que un bot no vota. Que un like no es un sufragio, y muchos usuarios de las redes quizás ni vayan a las urnas.

Y entonces les valió madres el coronavirus y se fueron a saludar a los electores. A decirles cara a cara que quieren tal o cual cargo. A decirles que voten por ellos.

Se fueron, pues, a hacer campaña como antes, como si no hubiese pandemia. A la antigüita.

De esta forma cambiaron pronósticos y estimaciones.

Las redes las usan de manera banal, es decir, para dar los buenos días, presumir fotos que no nos dicen nada, felicitar a alguien, citar alguna efeméride, avisar dónde andan o dónde estuvieron o a dónde se trasladarán y dar algún punto de vista sobre el tema que esté en la agenda.

Quizás algún video con mensajes, además de sus spots. Comparten links de medios que hablen de ellos. Y ya.

Ah, también las utilizan para crear cuentas alternas y provisionales, en las cuales difunden memes para intentar ridiculizar al adversario. Esquema que, por cierto, no ha sido tan fuerte, o al menos no han tenido el ingenio como para viralizar alguno que en realidad pueda mermar la imagen de los aspirantes.

Vamos, las redes las usan como un medio alternativo, pero no el eje central y estratégico de sus respectivas campañas. Es un claro ejemplo que no van por los likes, sino por los votos.

Hemos comentado hasta el cansancio sobre los riesgos sanitarios que corren, no solo los candidatos y sus equipos (que van muchos a los recorridos), sino también los ciudadanos que saludan y tocan a sus puertas, porque a pesar de andar con cubrebocas, ese riesgo está latente.

No obstante, prefieren correr esos riesgos para poder hacerse presentes en comunidades, colonias, ejidos, fraccionamientos y demás lugares para hacer sus campañas.

Veremos qué pasa en los siguientes días, pero por lo pronto, las redes y los likes, son secundarios. Lo importante, por ahora, es el acercamiento real con la sociedad, insisto, a pesar de la pandemia.

