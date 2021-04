Gracias queridos libros

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

María José Zorrilla.-

El día del libro no pasó desapercibido para los amantes de la lectura. Evidentemente, para la mayoría en un país de muy pobre afición por las letras, no dejó de ser un día más de este calendario pandémico inmerso en un estado de zozobra, del que cuando creemos estar saliendo, se revierte la situación y vienen rebrotes. Hasta Japón, a escasas semanas de las trasnochadas Olimpiadas del 2020, han tenido que recurrir a cierres parciales y declarar estado de emergencia en Tokio, Osaka Hyogo y Kioto, a unos días antes de la famosa Semana Dorada, una de las festividades más populares del año, como dio cuenta El Mundo en días pasados. Algunas personas pusieron los libros que más influyeron en su juventud y otros los que se convirtieron en los mejores consejeros de vida y forjadores de sueños. En la secundaria llegué a presumir que mi primer libro fue Sátiras de Juvenal, pero en realidad, solo le di una hojeada, porque si ahora resulta difícil su lectura en aquel entonces me habría resultado imposible entenderlo. Pero al final de cada sátira había una explicación que le daba algo de sentido a esta lectura, que daba cuenta de los vicios de la sociedad romana de hace más de dos mil años y lo que sí recuerdo es que a él se debe la expresión de “Pan y circo” que tan recurrente ha sido en el glosario de los analistas políticos. En realidad, no he sido una ávida lectora, he tenido períodos de abstención a las letras, otras de lectura iracunda y otras de pausada lectura. Algunos libros los terminé por disciplina, sin que me gustaran mucho, hasta que conocí al maestro Felipe Garrido y me dijo: “No hay mejor cosa que dejar un libro cuando no se disfruta de su lectura”. Sentí que me quitaban una pesada losa que cargué durante muchos años y tal vez esa responsabilidad de “leer a chaleco” era una buena excusa ante mi falta de disciplina y mis intermitentes episodios de aridez y pasión por las letras. Pero el libro siempre ha estado presente en mi vida. Teníamos en la casa una magnífica biblioteca, tal vez la mejor colección privada de libros de la ciudad y muchos recurrían a consultar a mi padre sobre diversos temas. El pasado 24 de abril, mi padre habría cumplido 101 años y tengo su imagen muy presente, a pesar de los 26 años que han transcurrido desde su muerte. Nos ponía juegos mentales de hacer sumas, restas y divisiones y multiplicaciones mentales para estar siempre en vigilia, despiertos, atentos al mundo. Recuerdo muchos de estos, que variaban todos los días, pero nos mantenía entretenidos y “avispados”. Dos más siete, entre tres, por cinco, por dos, más 20. De los cinco en la casa solo un hermano estudió arquitectura, los demás nos orientamos a las ciencias sociales, pero nos alimentó una agilidad mental que agradezco. No fui la mejor alumna, porque no aprendí tan bien como hubiera querido, pero podemos defendernos. Su habilidad para dar la respuesta precisa o hacer el comentario acertado el momento adecuado, es algo que no he logrado dominar. Mi padre no solo era muy bueno para aclarar o explicar alguna situación, también para meter “tapones”. Hasta en los momentos más bochornosos tenía una salida con guante blanco que dejaba al interlocutor sin palabras. Tenía el don de la oportunidad. Hablaba mucho sobre ese don, saber dónde y cuándo decir o hacer tal o cual cosa. Muchas personas carecen de ese tacto. Hay quienes tienen el problema de tener una lengua veloz y un pensamiento lerdo. Puede deberse a carencia del sentido común, que, como se dice comúnmente, es el menos común de los sentidos. También puede deberse a una escasez de ideas por la falta de conocimiento. Personas con horizontes culturales muy limitados que si tenemos el infortunio de tenerlos como gobernantes generan serios problemas. Decisiones tomadas a la ligera, pasiones mal encauzadas, filias y fobias sin control. Cuando estoy ante una situación difícil trato de ejercer un minimalismo emocional para tomar decisiones con menos peso, con menos losa, como la de los libros que sentía obligación de leer y acordándome de la importancia de razonar con presteza, pero con exactitud. Como si estuviera ante una de esas ecuaciones sencillas que mi padre nos ponía antes de la hora de la comida. Veníamos de la escuela, pero no caería mal un breve ejercicio mental antes de los sagrados alimentos. Decía a menudo que siempre hay que estar listos, siempre listos. No hay pretexto de que estoy cansado, ahorita no. Nos ponía de ejemplo países que habían perdido la guerra porque sus soldados no estaban listos ante un ataque sorpresivo. No traían los zapatos puestos y así perdieron una y cien batallas. Para nosotros mi padre no era el abogado o el historiador que todos reconocían. Era un hombre fantástico, que tenía el don de ser gracioso y muy ingenioso para jugar cuando éramos niños. Pero evidentemente nos llenaba de orgullo su forma de ser. Mi madre siempre cultivó en nosotros esa admiración que ella misma le profesaba a mi padre. Ahora, en su memoria, quisiera hacer un énfasis en la importancia de razonar antes de actuar y evaluar los posibles escenarios ante una u otra situación. Vivimos momentos muy inciertos en el país, en medio de una pandemia que ha arrastrado al mundo entero a cambiar el orden de las prioridades, de las formas de vida, de producción, de entretenimiento y de contemplar el futuro. Imposible negar que sean los libros los que contribuyen a la formación de las personas. Mi padre no habría sido el hombre que fue ni habría heredado el legado que dejó, si no hubiera sido por los libros. Los libros contienen formas de ver, abordar, presentar, inferir, imaginar otras realidades y otros mundos, pero lo importante no es almacenar la información. Hay que poner en práctica ese aprendizaje en el nuestro. En nuestro tiempo y nuestra realidad.