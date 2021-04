La última y nos vamos

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

Ignoro si la ampliación de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera vaya a prolongar el fallo de la Cámara de Diputados respecto del Juicio de Procedencia contra el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, previsto para este lunes.

Acá se esperaba “lo peor”, para “actuar con lo mejor”.

La inclusión, el fin de semana, de un boletín en un par de columnas chilangas, dando por cierto que el Congreso federal carece de facultades para desaforar a un servidor público estatal, acusado de delitos federales, las que estarían reservadas a los Congresos locales, perfilaba aquella especie.

En todo caso, los diputados locales estarían alertados, para sesionar de manera extraordinaria, si fuera necesario, para “invalidar” la sentencia de México capital contra el Ejecutivo tamaulipeco.

La sesión ordinaria semanal del Poder Legislativo local está convocada para el miércoles al mediodía.

El Pleno Legislativo doméstico canceló las reformas por las que se abrogaba el derecho a aprobar o no, el retiro de la investidura para que el gobernador pueda ser procesado penalmente, o incluso a que sea investigado, pero insistió en su vigencia e intención de aplicación.

La petición de la Legislatura local a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que suspendiera el proceso de Controversia Constitucional presentada por el Congreso federal, al haber “cancelado” la acción que le dio origen, tampoco trascendió.

En la lista de Controversias pendientes de resolver por el pleno de la Corte, sigue apareciendo la 32/2021, referente a aquello; aparece con el numeral 10, que es la más antigua y de mayor importancia, como para ser la siguiente en turno a desahogar.

Ataca “la aprobación del ‘Punto de Acuerdo No. LXIV-227, por el que se establecen las reglas del procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones que confiere al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el tres de marzo de 2021”.

Tal vez la legislación de marras ya no exista -hay quienes aseguran que solo se votó, pero no se ha publicado en el periódico oficial y por ello no tiene vigencia la desaparición-, pero la acción que regula sigue estando en la intención local, y por ello, el pronunciamiento de la Corte resultará trascendente, dicen sus impulsores.

En una medición de poderes, de fuerza o estrategias, la lógica dice que el pez grande suele comerse al pez chico; las excepciones fueron hechas para confirmar la regla.

No muchos pueden reclamar el uso de las instituciones de procuración y administración de justicia como arietes político-electorales, sin arriesgarse a “morderse la lengua” o “salir embarrados”.

De la misma Corte Superior, el viernes salieron sendas notificaciones, respecto de otras tres Controversias Constitucionales, promovidas, en este caso, por el ayuntamiento de Reynosa, en contra de los Poderes del Estado y otras instancias jurisdiccionales.

Son los expedientes identificados con los numerales 26, 27 y 28/2021, en los que la Segunda Síndica actúa en representación del ayuntamiento central fronterizo tamaulipeco, demandando a los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como a la Auditoría Superior del Congreso.

También había acusado al Secretario General de Gobierno y el Director del Periódico Oficial del Estado, pero la Corte determinó que estos ya iban incluidos dentro del Ejecutivo, como sus subordinados.

En el primer expediente, se le requirió la acreditación certificada de su representación; al segundo ya se le dio entrada y respecto del tercero, se concedió la Suspensión Provisional, hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto.

Es el tema de las cuentas públicas y auditorías que “le tienen paradas”, o en proceso de judicialización, a la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien ahora que logró meterse a Morena, a partir de la nominación de su hijo al relevo edilicio, anda “más alzada” que nunca.

Aunque en su momento deberá dirimir en su respectivo campo los variados rostros de ese tema -que si cuánto se embolsó o no del dinero público o sucio de origen; que si cuáles son los motivos políticos y cuáles los judiciales, que si la honestidad de heredar el poder, etcétera y etcétera-, allá en la Corte los criterios judiciales son los que imperan.

Y ahí está la diferencia, entre lo que MAKI se ha pasado el trienio litigando en los tribunales, los diferendos con sus otrora aliados panistas, por su empecinamiento en ser candidata a gobernadora y lo que sorprendió al exalcalde marsoteño, HABIEL MEDINA FLORES, encarcelado en las vísperas de su registro como candidato a repetir por el cargo, ahora abanderado en Morena.

No acaba MAKI de poner un pie dentro del pejepartido, cuando ya hay quienes la hacen queriendo dirimir el futuro de ese partido en el estado.

Antes de soñar con la candidatura mayor tamaulipeca, que el dirigente nacional partidista, MARIO DELGADO CARRILLO, ya endosó al senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, debería desahogar otros litigios.

Como el del príncipe heredero al trono, CARLOS PEÑA ORTIZ, al que también el Estado ya le armó su expediente y le envió el primera citatorio, para que acudiera a declarar sobre los delitos que le imputa, a lo que, por supuesto, no respondió.

La siguiente cita judicial fue convocada para el jueves próximo a media mañana y ya no será presencial, sino en transmisión audiovisual, para que responda sobre la presunción de uso de recursos de procedencia ilícita, de lo que lo acusa “el representante social”.

Si no concurre, cárcel… si lo hace, también; además del registro -caso HABIEL-, el Ietam tiene otros dos momentos para rechazar la participación de un candidato; cuando se hace el cómputo y se declara la validez de la elección con su ganador, incluso.

En ningún caso, aun tratándose de evidente inocencia o persecución política, una persona encarcelada puede ser electa a un cargo de elección popular, dice la ley, según el Consejero Presidente del Ietam.

El asesinato del candidato del Partido Verde Ecologista a la diputación local del distrito 15 victorense, FRANCISCO “Batata” ROCHA, ha transitado en medio de rumores extremos y preocupación social.

Las autoridades están obligadas a esclarecer plenamente los hechos y hablar con verdad plena, porque otra justificación salpicada de terceras intenciones, más temprano que tarde se les revertirá contundentemente.

El gobernador CABEZA DE VACA, el fin de semana jugó futbol en el llano victorense, con “la razita” de la liga que anima el exalcalde ALVARO VILLANUEVA PERALES, consuegro del dirigente estatal y candidato a diputado local emecista, GUSTAVO CÁRDENAS DEL AVELLANO.

Él -CABEZA-, ganó un título -de licenciado-, becado por sus habilidades futbolísticas juveniles, dice el currículum, en la Universidad Baptista de Houston, Texas.