Las planillas del PAN y PRI

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Azahel Jaramillo H.-

En nuestra Ciudad Victoria el sábado amanecimos con la nefasta noticia la noticia del violento asesinato del ex futbolista profesional y candidato a diputado local Francisco “Batata” Rocha.

El suceso enrareció el ambiente político y los candidatos de los diversos partidos hicieron el sábado un alto en sus recorridos. Confiemos que la Fiscalía Estatal de Justicia esclarezca los hechos.

Dos.- De acuerdo siempre se vota por el partido, o bien por el candidato, pero en elecciones para alcalde en ocasiones influye quienes van en la planilla como síndicos y regidores. En el caso de la planilla del PAN que encabeza la abogada Pilar Gómez, les mencionó a quienes la acompañan en la batalla electoral para ganar el Palacio del 17 Hidalgo.

En equipo con Pilar van: El contador Ángel Jiménez Ramírez y la licenciada Anel Sánchez Johnson, diplomada en Seguridad Nacional, y también en Mando Policial y Liderazgo de la Mujer. Ellos como Sindicos.

En la lista de los Regidores se ubican Carlos Cabrera Bermudez, con licenciatura y maestría en el ITSM; Issis Cantú, abogada por el ICEST.

El licenciado en Nutrición Alán Martínez Cepeda va en la lista, junto con Mercedes Balboa Landaverde, Economista por la Universidad de Monterrey y ha trabajado intenso en el Comité de Damas de la Cruz Roja.

Rafael Baldemar Rodríguez Martínez quien es abogado por la UAT de ganar la elección será Regidor al igual que la abogada Yuriria Garza Marroquín y que Miguel Manzur Arévalo quien estudió la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la UDEM.

Sonia Tamez González, panista de siempre también va en la lista. Ella es Lic. en Administración de Empresas. El maestro Javier Ramírez Gutiérrez, una persona bien preparada que ha sido funcionario de la SET.

Aparecen también la abogada Andrea de la Garza, el licenciado Francisco de la Fuente González, y la dinámica Elizabeth Blackmore Smer, hermana de Enrique Blackmore quien cayó asesinado la mañana funesta aquella en que también acabaron la vida del Doctor Rodolfo Torre Cantú.

El empresario restaurantero Manuel Araujo Guerra, licenciado en Comunicación por el Tec de Monterrey; recuerdo bien como su madre, la Maestra Graciela Guerra de Araujo, para una serie de entrevistas con mujeres distinguidas de Victoria, me contó de este su hijo: “Cuando terminó su Primaria, al final de la ceremonia de graduación en que le entregaron Diploma y Medalla por ser uno de los mejores alumnos, fue con su papá y conmigo y nos dijo: “Aquí está su diploma y su medalla. Aquí se les acabó su hijo dedicado y estudios. ¡Y vaya que lo cumplió! Pero es excelente hijo, muy emprendedor”. Y no me dijo, pero es destacado restaurantero.

Manuel Araujo, así como la candidata a regidores abogada Abigail Robles García van con todo para allegarle votos a la licenciada Pilar Reyes.

Vale decir que de los once personajes que son candidatos a la Presidencia Municipal de Victoria, solo la candidato panista Pilar Gómez y el candidato morenista Lalo Gattas Báez, han pasado por la experiencia de las urnas, por la experiencia de caminar por barrios y ejidos en busca del voto. Pilar, una vez anterior, y ganó la elección. Lalo, dos veces anteriores, y perdió en las dos. Yo creo que en esta elección hay tres fuertes: Pilar del PAN, Lalo de Morena y Alejandro Montoya del PRI.

Tres.- ¿Los conoce? Aquí les comparto la lista de quienes acompañan al priista Alejandro Montoya en su batalla por ganar el Palacio del 17 Hidalgo, la mera Presidencia Municipal.

Para empezar la suplente del candidato del PRI, que por cierto tiene dos nombres de pila (José Alejandro) es Viridiana de León Yllades.

Luego, los dos candidatos a Síndicos (que son los que ya en el poder municipal firman los cheques) son Norma Huerta Ramos y Juan Isasi Silva.

Los candidatos a Regidores son, del Uno al Tres: Nora Marianela; el catedrático de La Salle y presidente del PRI Victoria Horacio Reyna de la Garza; y Astrid Marcela Castro Mireles.

Ahora bien, candidato a Cuarto Regidor es Carlos G. Morris Torre, ex diputado local y sobrino tanto del inolvidable Dr. Rodolfo Torre (+) como del ex Gobernador Egidio Torre.

Candidatos a Regidor van Arlette A. Marcos Ruiz, Oliver Alán Zúñiga Salazar, Patricia Eugenia Canales Salazar, Julio Meade Alfaro, Ma. Isabel Paulin Delgado, y Eder Alberto Villanueva Cárdenas.

Para los cargos de Regidor, de 11 a 14 van Karina E. González García, Enrique Diez Piñeyro, Dulce Eloina Ramos Méndez y Lilia Beatriz Urbina Ramírez.

Nos vemos.

[email protected]