Nessun Dorma: Marabunta azul en el sur…

Eleazar Ávila.-

Incluidos los morenistas serios, en el círculo rojo todos saben que esta semana, más allá de lo jurídico, la Comisión Instructora decidirá el desafuero promovido contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en un tema que es indisolublemente político.

Por el tiempo electoral en el que se realiza, por la polarización y por la rentabilidad en favor del Movimiento de Regeneración Nacional. Y todos lo aceptan, desde la últimas dos visitas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la decisión contra el Ejecutivo local estaba resuelta.

A nosotros no nos toca juzgar los argumentos de las partes, pero nadie en su sano juicio y sentido común puede dar por hecho que esto no va a afectar el proceso electoral. Pero en la foto de hoy AN gana mayoría.

1.- La decisión terminará nuevamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los abogados que “No tienen Primaria Trunca” saben que la SCJN se mantiene en lo que muchos bromean, es una Corte-Sana a modo, del presidente en turno.

2.- La ampliación de dos años para el titular de la misma, Arturo Zaldívar, es una pista que anticipamos, porque el objetivo de AMLO, igual que todos, fue el convertirse en “Santísima Trinidad” de nuestra República Presidencial Bananera.

3.- Lo hicieron todos, cierto, pero quizá desde hace mucho tiempo, nunca en estos extremos de control y capricho. Por lo mismo, claro que en el proceso 2021 es indispensable para el poder, y más en la narrativa de que están combatiendo “la corrupción”, de todos, menos de los suyos.

4.- Un proceso, por cierto, donde todos censuraron el lamentable crimen contra el candidato del PVEM, Francisco “Batata” Rocha Chávez.

Del que afirma la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, fue abierta una carpeta de investigación por el homicidio, en tanto que el PVEM confió en que se aclaren los hechos de manera oportuna.

Añaden, se aplique el peso de la ley sobre los presuntos responsables de este suceso, a la vez que exhortan “a todas las fuerzas políticas a no politizar estos lamentables hechos y ser respetuosos de la situación que actualmente vive la familia”.

5.- Regresamos, Tamaulipas está el ojo del huracán electoral, pero la duda que hay, es sobre los motivos de Palacio Nacional, para desestabilizar a la entidad, pues avanza en la Comisión Instructora, la ruta sobre el desafuero y que “Nessun Dorma”, pues AMLO vino a Tamaulipas.

A la zona sur, para ver temas de la Refinería de Madero, aunque sospechamos, no es casual y menos de ocurrencia, porque la trama es, quiere todos los votos, pero sin hacer la tarea de base.

6.- En el sur, es muy evidente que al menos en Tampico, con Jesús Nader y en Altamira con Ciro Hernández, la marabunta azul se está devorando al morenismo. No lo digo yo, lo citan todas las encuestas.

Por eso, la “desesperancia” por quienes han vertido todo tipo de expresiones, que curiosamente, son una cadena de libelos políticos y les doy ejemplo de buena fe y respeto. De la Borreguera al Club de Industriales de Tampico el panismo se ha consolidado.

7.- Consejo de cuates: Al margen de las presiones versus el Gobernador y del futuro político legal de la entidad, no es con cuentos como van a contener al PAN y el caso más evidente es la campaña-Tampico.

8.- Alguna vez escuchamos que la candidata de Morena Olga Sosa, emocionada, realizó denuncias fuertes, pero las mismas no tienen eco, al menos una de ellas, porque no tiene sustento. Me refiero a la Monumental Rueda de la Fortuna en la Laguna del Carpintero.

Lo revisamos con colegas y amigos del sector social y la versión es que señoras y señores, la RDF se realiza con capital privado, donde Nader no es socio y, por el contrario, el mérito es haber jalado este proyecto, que en otras latitudes no fue rentable.

9.- Bajamos la cortina, pues los hijos de Salinas, ni nos ven ni nos oyen. La narrativa de OS habría sido muy exitosa en Matamoros, donde no tiene peso el sector privado. Por eso, no es por ahí, forzar la verdad, es decir, mentir electoralmente en los barrios de El Puerto es de aplauso vano.

Del cuarto piso.- Coincidimos en un restaurante con el alcalde en funciones de Altamira, Cuauhtémoc Zaleta, con quien hablamos de un tema que nos parece muy relevante, la idea de que El Sur sea solamente uno.

No es fácil, pues si bien es la misma zona, una calle que les divide les hace diferentes, pero tiene razón, como objetivo superior, que la región sur tenga objetivos comunes de desarrollo, es lo ideal para todos.

Nostra Política.- “La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés”. Antonio Machado.

