¿Por qué hay rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro?

En el nuevo capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie expuso la rivalidad entre El Sol y Cristian Castro, la cual comenzó durante la década de 1990, y que hasta la fecha continúa, como lo mencionó el mismo hijo de Verónica Castro en 2019.

Esta enemistad entre los artistas fue revelada por la producción de Netflix y comenzó tras el repunte de la carrera del intérprete de «Azul», pero su relación atravesó por otros altibajos.

Ambos cantantes siempre han estado vinculados de alguna u otra forma, ambos comenzaron en el medio artístico desde niños y comparten el mismo género musical.

Poco después comenzaron a circular rumores sobre su enemistad, que años más tarde confirmó Cristian Castro en una entrevista para el programa argentino Podemos hablar, pero, ¿por qué fue la disputa, por el amor de una mujer?, o, ¿una rivalidad por el éxito?

LA VERDADERA RAZÓN DE LA ENEMISTAD

El hijo de Verónica Castro EN 2019 compartió con lujo de detalle los motivos de su ruptura. Cristian señaló que él y Luis Miguel sí ​fueron amigos durante varios años, pero su relación llegó a su fin luego de que ambos se interesaron por la misma mujer: Daisy Fuentes.

Señaló que: “No somos amigos porque él no ha querido. Fuimos amigos en un momento muy lindo, donde íbamos a andar en jetsky y todo esto. La verdad es que me decepcionó un poco su personalidad”.

Señaló que a principios de los noventa mantuvo un romance con Daisy Fuentes, conductora cubana-estadunidense, hasta que Luis Miguel interfirió en su relación.

Castro mencionó que él estaba saliendo con una chica, que se llama Daisy Fuentes, y Luis Miguel se metió en esa relación y eso fue lo que los distanció.

Castro confesó que: “A mí no me distanció de él, yo lo dejé meterse porque lo quiero mucho (…) La empezó a enamorar y ella me lo decía. Sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba Daisy. Le dije: ‘Mira Daisy, lo mejor es que pruebes con este chico’”.

El cantante aseguró que él no guardó ningún resentimiento, a diferencia de Luis Miguel, ya que a partir de ahí él se hace el ofendido, cuando él realmente era el que tenía la ropa dentro de la casa de Daisy y el que debería estar molesto.

Posteriormente Cristian Castro mencionó que desea recuperar su relación con Luis Miguel, pese a lo sucedido.

«Solamente quiero tener mi amistad de vuelta con él y que una mujer, que fue una coincidencia. La verdad que no lo tome tan a pecho».

Sin embargo, todo indica que su relación ya había pasado por un complicado momento cuando Cristian Castro lanzó su sencillo «No podrás», que alcanzó los primeros puestos de la lista Billboard, tal como se muestra en Suave, el tercer capítulo de la serie de Luis Miguel.

Pero la popularidad del hijo de Verónica Castro, que para efectos del programa lleva por nombre Cris Valdés, desató los celos de Luis Miguel, quien entonces lidiaba con la muerte de su mamá e intentaba reparar su relación con su hija Michelle Salas y sus hermanos, Alejandro y Sergio Basteri.

Luis Miguel se molestó cuando se enteró que su guitarrista y productor, Kiko Cibrián, había sido una pieza clave en la creación de Agua Nueva, disco debut de Cristian Castro. «¿Vas a hablar otra vez de Cris Valdés? ¡Ya estoy hasta la madre de Cris Valdés!», llega a decir Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel en la producción de Netflix.

