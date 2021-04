Stephen Curry establece el récord de triples en un mes en la NBA

Green terminó con 14 rebotes y 13 asistencias en la cuarta victoria seguida de los Warriors en casa. Eso iguala la racha más larga del equipo esta temporada en el Chase Center, donde Golden State reunió a 3.252 aficionados, en comparación con los 1.935 del viernes, el primer partido con público.

Stephen Curry ha estado promediando 38.2 pountos por juegos en el mes de abril con lo que está manteniendo a los Warriors de Golden State en la pelea por un lugar en los NBA Playoffs.

Ya Curry tiene el récord de triples con 402 en una sola temporada y es el número dos en la historia de la Liga con 2,761 triples.

Los Warriors tienen marca de 31-30 y se encuentran en el décimo lugar en la Conferencia del Oeste, 4.5 juegos por encima de Nueva Orleáns por un lugar en el torneo.

Steph from the PARKING LOT 😱

His 83rd three of April, the most in a single month in NBA history ☔️ pic.twitter.com/bctBnSbKll

— SportsCenter (@SportsCenter) April 26, 2021