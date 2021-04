Volvemos al semáforo amarillo

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Jaime Luis Soto.-

El pasado fin de semana, la Secretaría de Salud Federal anunció que Tamaulipas se salía del semáforo verde para este lunes regresar al amarillo tras reportar un enésimo incremento en los casos positivos de covid-19.

Con todo respeto, pero este incesante cambio de colores epidemiológicos ya se parece a la famosa canción del grupo Garibaldi: “Yo tengo una bolita que me sube y me baja”.

Sin embargo, el asunto es muy serio…

Cuando el 29 de marzo las autoridades sanitarias federales anunciaron que nuestra entidad pasaba al semáforo verde muchos alertaron sobre lo que precisamente hoy se está viendo: Más casos positivos.

Todo estaba alineándose para que eso pasara: La decisión de incluir a Tamaulipas en semáforo verde y el arribo de las vacaciones de Semana Santa donde hubo mucha diversión y menos sana distancia.

Ah, y el arranque de las campañas federales…

Los tamaulipecos debemos de estar atentos al desarrollo del semáforo epidemiológico pues la cruda realidad es que luego podemos pasar al color naranja y después –esperemos que no-, al rojo.

¿Qué pasa si siguen los contagios y regresamos al semáforo rojo…?

Adivino usted: A volver a cerrar todos los negocios no esenciales, reimplantar la fastidiosa, pero necesaria cuarentena; incluso, revivir el doble no circula –que la verdad nunca funcionó- y exhortar a la ciudadanía a que no salga de sus casas a menos que sea estrictamente indispensable.

¿Verdad que nadie quiere eso…?

Sin embargo, no hay que caer en la contradicción. Si ningún tamaulipeco quiere que se retroceda en el semáforo epidemiológico, ¿entonces por qué casi nadie respeta las medidas sanitarias…?

Más peor aún: Con el avance de la vacunación, muchas personas siguen cultivando en sus cabecitas la idea que quienes se vacunaron ya están totalmente a salvo de un contagio y pueden andar sin restricciones.

Pero entendámoslo: Con o sin vacuna, nos debemos cuidar…

Cambiándole de canal, el investigador y politólogo JAVIER RAMÍREZ escribió en su Facebook el entusiasmo que siente por haber sido incluido en la planilla que encabeza la candidata del PAN a la alcaldía de Victoria.

Cabe apuntar que a principios de octubre, tras la llegada de PILAR a la alcaldía, muchos pronosticaron que JAVIER RAMÍREZ sería el nuevo jefe de prensa, cargo que finalmente se le otorgó al joven ERICK VÁLDEZ.

“Tengo el gusto de conocer a Pilar Gómez. De ella puedo decir que le entra a los trancazos y no se raja, que sabe escuchar a su equipo o al experto en cada tema, que tiene un compromiso real por Victoria y que sabe lo que se necesita hacer”, apuntó JAVIER en su Facebook.

JAVIER es un incansable investigador de los sucesos históricos, políticos y sociales de Tamaulipas. Disciplinado, escribió hace más de una década un interesante libro sobre los gobernadores tamaulipecos.

Hoy, debuta en cuestiones electorales como candidato a noveno regidor en la planilla que encabeza PILAR. Y desde sus redes sociales difunde su entusiasmo. Por cierto, si lo ve, felicítelo. Hoy cumple años.

A nivel nacional, vaya lapsus que cometió un dirigente estatal de Morena cuando públicamente presentó a MARIO DELGADO CARRILLO como “nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI”.

“¡De Morena, de Morena! ¡Qué pasó!”, corrigió el del lapsus.

SERGIO JIMÉNEZ BOJARDO, líder estatal de Morena en Colima, fue quien cometió la tremenda confusión y frente al mismísimo DELGADO quien de inmediato volteó la cabeza para verlo con una “tierna” mirada.

¿Lo traicionó el subconsciente? La pregunta es porque todo mundo sabe que muchos militantes de Morena provienen de lo que queda del PRI.

No hay que ir tan lejos: En Tamaulipas, muchos candidatos que andan en campaña fueron priistas. Claro, cada quien su vida, el problema es cuando se reniega del pasado. ¿O no…?

