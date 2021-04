Revelan video tripulación de submarino hundido en Indonesia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un video que muestra a la tripulación hundida del submarino que naufragó frente a Bali fue compartido por la Marina de Indonesia.

El video fue tomado semanas antes del accidente, en las imágenes, la tripulación canta ‘Sampai Jumpa‘ una canción popular en Indonesia cuyo significado es “Adios”.

El “KRI Nanggala 402“ desapareció la madrugada del miércoles y se halló partido en tres a unos 838 metros de profundidad días después. Se han dado por muertos a los 53 tripulantes del submarino.

En el video, que fue compartido como un mensaje de despedida al excomendante de las fuerzas submarinas indonesias, se ve a los tripulantes cantar en coro “No estoy pronto para extrañarte, no estoy pronto para dejarte”. El comandante del submarino, Heri Oktavian toca la guitarra.

Los equipos de rescate todavía no han podido hallar los cuerpos de ninguno de los tripulantes. De ser recuperados, los cuerpos serían trasladados a la ciudad de Surabaya, en la isla de Java.

The 53 Indonesian submarine crew members are confirmed dead the vessel now found split into three pieces. Filmed a few weeks ago this shows the sailors singing an Indonesian hit called Sampai Jumpa (see you later). pic.twitter.com/ZNkPgxf31Z

— erik (@tha_profletcher) April 26, 2021