Suspenden labores en el Issste de Tampico

Tampico, Tam.- Trabajadores de la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE Tampico, se fueron a paro de labores tras no recibir una solución ante las carencias que han denunciado durante el último mes.

De acuerdo a lo señalado por derechohabientes que llegaron desde las cuatro de la mañana para recibir su consulta con médico general, fue a las ocho de la mañana, cuando el personal de Salud salió a decirles que la consulta sería cancelada por un lapso de varias horas.

«Dejaron entrar nada más a los de laboratorio, todos entraron para sus estudios, entregaron 12 fichas para la consulta, dijeron que se atendería únicamente a esas personas, pero no las pasaron, dijeron que no tienen clima, no tienen medicinas y no tienen papelería”, dijo a El Sol de Tampico, Esperanza Sánchez, quien viene a resurtir su receta médica.

Sánchez refirió que aunque comprenden las carencias que enfrenta la institución debería de ser los derechohabientes quienes decidan si desean o no el servicio con o sin carencias, reconociendo que en los últimos meses al acudir a surtir recetas de hasta 13 fármacos siempre le hacen falta entre tres o cuatro de estos, que termina adquiriendo por su cuenta en farmacias.

Son 108 trabajadores los inconformes y la principal carencia que señalan, es el sistema de aire acondicionado que el pasado 15 de abril dieron a conocer con una protesta pidiendo una pronta solución, la cual a este cierre de mes, no llegó.

Las puertas se mantienen cerradas en la institución, en donde más de 50 pacientes se mantienen a la espera de la resolución por parte de la base trabajadora, quién a través del sindicato se ha referido, como cansados de la situación que afecta el servicio que pueden llegar a brindar.

Hasta las doce del día, iban cuatro horas de paro laboral continuas, y no han referido un horario de apertura del servicio.

Cabe señalar que a lo largo de estas horas de paro laboral, algunos derechohabientes inconformes con la suspensión de los servicios en la clínica, llegaron a forzar las puertas inclusive las patearon con la intensión de romperlas, para poder ingresar, al ser estás de vidrio.

De acuerdo a lo informado la Dirección General de la Clínica notificó de la problemática a la delegación estatal y a las autoridades nacionales, buscando una resolución con trabajadores sindicalizados, para que el servicio se reactive este mismo martes.

