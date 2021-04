Pide Ietam a la gente, no acudir a eventos masivos de candidatos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Alfredo Guevara.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante el vacío en el que incurren candidatos y partidos políticos, al no cumplir con lineamientos y protocolos de prevención contra el covid-19, la población debería hacer lo mismo y no acudir a eventos que les genere un riesgo a la salud.

Es decir, que no salude de mano toda vez que no es recomendable, evitar todo tipo de contacto físico y no concurra a eventos masivos de duración prolongada, donde el riesgo es más alto de sufrir algún contagio, estableció Juan José Ramos Charre.

El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charres, consideró que ante el riesgo de contagio de covid-19 por acudir a eventos masivos, lo mejor es que la ciudadanía se entere por lo que difundan los medios de comunicación, en redes sociales o plataformas de candidatos o partidos políticos.

“Lamentablemente en Tamaulipas como otras entidades se están presentando éstas circunstancias en donde los candidatos y políticos están desoyendo las recomendaciones que las autoridades electorales emitimos y que están alineadas a las directrices dictadas por las autoridades de salud” señaló.