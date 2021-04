AMLO reta la veda electoral en la conferencia mañanera

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Con un video, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retó una vez más la veda electoral, por la que ya había sido apercibido por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En el video intenta hablar de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin embargo detuvo la reproducción del video:

“Ah pero eso no se puede decir, no, no, no, no, no, quítalo. Vámonos mejor al enlace”.