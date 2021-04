Basquetbol Obrero y Popular, olvidado

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Arnulfo Mata Huerta.-

El deporte ráfaga a nivel obrero y popular aquí en Victoria está en el más completo olvido, así lo afirma el gran veterano Luis González Vázquez.

Para el quarterback de la quinteta Elle, miembro de una respetable familia muy unida y deportista confiesa a este reportero que efectivamente el básquetbol en lo referente al Sector Obrero y Popular en estos últimos años está en el más completo de los olvidos, sin que las autoridades hagan algo al respecto.

Y sinceramente esto es una cruda y triste realidad, años atrás la entonces Dirección General del Deporte Estatal si le daba la debida atención, hoy es todo lo contrario.

Bueno, el autor de esta entrevista coincide con Luis porque se ha perdido el interés tanto en las autoridades deportivas como de quienes dirigen al Sector Obrero y Popular.

Por esto y más cuestionamos a este veteranísimo jugador de básquetbol con aproximadamente 46 años de deambular en las diferentes canchas del baloncesto capitalino.

Estas son las preguntas y respuestas del botador del equipo Elle, militante en la Liga del Issste en la categoría veteranos.

¿Luis tu opinión sobre el actual panorama por el que atraviesa el básquetbol obrero y popular?

“Lamentablemente los Juegos Sectoriales se han reducido a solo participar los deportistas que de una u otra manera se enteran de los eventos nacionales, esto se debe creo por el costo tan alto que ha llegado a ser la política, a que me refiero, pues creo que hoy por hoy se desvían muchos recursos económicos a destinos particulares por parte de los políticos, todavía creo que ese presupuesto todavía sería suficiente para llevar a cabo eliminatorias estatales, pero bueno eso no lo sé a ciencias cierta… pero bueno es lo que hay”.

¿Cuántos años de jugar basquetbol?

“Bueno pues ya 46 años de andar corriendo por las canchas de basquet y espero seguir algunos más”.

¿Satisfecho de lo que has logrado?

“Estoy muy satisfecho de lo que este hermoso deporte me ha dado… he conocido a mis mejores amigos, conocí al amor de mi vida ya hace casi 35 años (casi 31 años casados) logros personales y en equipo y hasta ahora seguir sintiendo la adrenalina de empezar cada partido”.

¿Qué significa el basquetbol para ti?

“Definitivamente ha sido una gran base de enseñanza, como cualquier otra disciplina cuando la practicas con amor y dedicación te dará muchas experiencias, algunas buenas otras malas, pero al fin todas importantes”.

¿Perteneces a algún partido político?

“Fíjate que nunca he militado en algún partido político, como tú sabes en mi familia somos principalmente comerciantes, trabajadores y honestos y hemos mantenido a nuestras familias con el esfuerzo de nuestros negocios… la política creo que está mejor separada de mí, no tengo sangre para ese tipo de negocio o trabajo que de por si nunca ha sido muy bien visto y últimamente menos, respeto a los políticos que se han aprovechado de sus puestos para crear empresas y viceversa (empresarios que se han metido a la política para hacer crecer sus empresas) , pero no… de plano no… no podría hacer eso”.

¿Y de la Asociación Estatal de Basquetbol qué opinas?

“Ups… pues de cual, creo que existen dos o más, pues la verdad ninguna creo que estén haciendo algo importante, la actividad más importante de la Asociación en coordinación con el INDE debería ser la promoción del deporte, en este caso el básquetbol, creando programas que estén destinados a crear nuevas ligas, capacitar entrenadores, árbitros, acondicionar espacios dignos para la práctica del mismo, promover la competencia sana y digna que nos den mejores deportistas y por ende mejores ciudadanos y vaya que en el estado existen muchos espacios para llevar a cabo dichos programas, de hecho por mi parte al inicio de este sexenio, pidiendo opiniones de varios personajes importantes dentro del ‘basquet’, elaboré un programa para que por medio de él, creciera el basquetbol en el estrado, pero ya sabes, creo que terminó en el bote de la basura de un servidor público”.

¿Cómo te ha afectado la pandemia?

“Pues creo que como a muchos empresarios, ha sido una experiencia difícil, muy difícil, pero gracias al ejemplo de nuestros padres de siempre trabajar y no vencerse estamos saliendo adelante con la voluntad de Dios”.

¿Algún mensaje para el INDE y los dirigentes de los sectores obreros y populares?

“Creo que tratar de mandarles un mensaje a ellos en lo particular sería inútil, más bien creo que los deportistas en general deberíamos estar unidos y juntos poder exigir que se hagan las cosas como se debe, ya sea organizándose, presentando proyectos interesantes, porque cuando va uno solo ‘no lo pelan’, como en mi caso, estoy seguro que muchos queremos lo mismo, pero andamos desbalagados, necesitamos unirnos, proponer y exigir”.

¿Qué otros deportes has practicado?

“He practicado el beisbol, obvio mi familia es beisbolera, el softbol en realidad poco tiempo, pero me gustan mucho, son mi segundo deporte favorito”.

¿Qué logros deportivos has tenido?

“A través de todos estos años practicando este deporte, los primeros años fueron excelentes desde la categoría infantil donde acudimos a varios juegos nacionales y tuve el honor de ser campeón infantil nacional de fundamentos y en la categoría juvenil A o B ser preseleccionado nacional, lamentablemente se suspendió la competencia internacional y pues no pudimos participar, de ahí en adelante muchos logros locales como jugador y patrocinador, en Primera Fuerza y más actual en la categoría veteranos”.

Así concluye la entrevista con este veterano de las duelas.