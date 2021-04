Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una enfermera se viralizó en redes sociales luego de ser captada cantando a los pacientes con Covid-19.

En el video aparece Amy-Lynn Howson, quien trabaja realizando endoscopias en un hospital de Ottawa, pero recientemente fue cambiada a las UCI para atender pacientes contagiados de coronavirus.

La joven aparece en las imágenes tocando una guitarra y cantando a los enfermos que han sido atacados por este virus que ha dejado miles de muertos alrededor de todo el mundo.

Usuarios de redes sociales y compañeros de la enfermera se conmovieron por la letra de la canción, la cual es composición de la propia joven.

Ella explicó que se trata de una canción que compuso hace algunos años cuando una de sus mejores amigas pasaba por un momento complicado en su vida.

«La escribí cuando una amiga estaba luchando contra algunos problemas de salud mental y me recordó a algunas de mis propias luchas».

La enfermera mencionó que en ocasiones hay personas que tienen la intención de ayudarte, pero simplemente no saben que palabras decirte que te puedan ayudar, y ella considera que tener un apoyo en una situación importante puede salvar vidas.

«Esta es Amy-Lynn. Una enfermera de endoscopia en el Hospital de Ottawa, que recientemente ha sido reasignada a la UCI. Aquí está ella con una hermosa canción para nuestros pacientes …

No estás solo. ¡Gracias por levantarnos el ánimo, Amy-Lynn!», publicó el hospital en su cuenta de Twitter.

This is Amy-Lynn. An endoscopy nurse at The Ottawa Hospital, who has recently been redeployed to the ICU.

Here she is with a beautiful song for our patients… “You are not alone”.

Thank you for lifting our spirits, Amy-Lynn! 💙#StrongerTogether pic.twitter.com/Xn11mNr44D

— The Ottawa Hospital (@OttawaHospital) April 24, 2021