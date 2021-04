Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La entrevista de Saúl «Canelo» Álvarez, con el periodista, Graham Besinger, sigue dando de qué hablar, ya que entre los muchos temas que tocó el boxeador, uno de los más llamativas fue el del gobierno de México.

El tapatío fue contundente con el trabajo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asegurando que México ya no es un lugar seguro. «Yo aquí (en México) tengo seguridad, por el envidioso, por el que te roba en un semáforo. Yo por eso ya no estoy aquí en México porque es demasiada inseguridad, para mí como para mi familia y el gobierno no se preocupa por eso, se preocupa por otras cosas», contó.

El mismo Álvarez ha sufrido de algunos incidentes delictivos. En una ocasión se dio a conocer que le robaron algunos artículos en un palenque, además del secuestro de uno de sus hermanos.

De paso, el mexicano propuso una ley más dura contra los delincuentes en México, aunque dejó claro que eso lo deben hacer las autoridades, no él.

«No me quiero meter mucho en eso porque es trabajo del gobierno. Yo creo que poniendo una ley más cabrona para el que roba, con eso se la pensarían más», dijo.

Poco apoyo al Box

Saúl también criticó el poco apoyo que las autoridades le han dado al deporte en los últimos años, en especial al box.

«El trabajo del gobierno en México es muy malo. Se preocupan en otras cosas y no se apoya al deporte y al boxeo menos. El boxeo es el que más glorias le ha dado a México, no hay apoyo y no sé por qué», aseguró.

‘Canelo’ en sus inicios

Saúl Álvarez habló sobre sus inicios, donde gano una competencia nacional y jamás recibió la ayuda económica que le prometieron, culpando a dirigentes de quedarse todo el dinero.

«Yo me hice profesional porque cuando iba ir a representar a Jalisco en las olimpiadas nacionales, me iban a dar tanto (dinero), no era mucho, pero ayudaba. Jamás llegó, nunca recibí un solo centavo, se lo robaron todos los que estaban ahí», contó.

Con información de: mediotiempo.com