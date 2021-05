Atlas golea a Necaxa a domicilio

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Una exhibición redonda de los Rojinegros del Atlas en el Estadio Victoria y han dado quizás, el mejor partido en años para la institución.

Fueron dominadores del partido y golearon (1-5) al conjunto de Necaxa. Apareció la cantera rojinegra con doblete de Ozziel Herrera, junto a Jairo Torres, Aldo Rocha y Julio Furch cerró la cuenta para ganar en Aguascalientes.

No todo fue color de rosa para el conjunto de Atlas, porque al minuto de juego se fue abajo en el marcador. Jesús Angulo y Diego Barbosa hicieron malos rechaces dentro de su área, Necaxa lo aprovechó para abrir el marcador. Zendejas prolongó la pelota a segundo palo donde estaba solo Juan Delgado y cruzó para vencer a Vargas.

La reacción de los Rojinegros fue casi inmediata y empataron el marcador al 22′. Milton Caraglio le bajó la pelota a Ozziel Herrera después de un rebote dentro del área y le puso toda la potencia a su remate. Le pelota rebotó con el travesaño y esto hizo que la pelota rebasara la línea.

Antes de irse al descanso, apareció la vuelta al marcador por el conjunto de los Zorros. Caraglio ganó por arriba y sirvió a Jairo Torres que apareció desde segunda línea. El canterano le ganó a velocidad a Bilbao para definir cruzado al 44′ ante la presencia de Hernández.

Para el inicio del complemento la historia no cambio y en la cancha del Victoria todo siguió siendo rojinegro. Diego Barbosa se incorporó al ataque para mandar centro raso que Caraglio no pudo rematar, la zaga de los Necaxistas no pudo reaccionar y la pelota quedó en Ozziel Herrera para anotar a segundo palo su doblete al 46′.

Se mantuvo el conjunto rojinegro con la tenencia de la pelota, pero fue hasta la recta final del encuentro que volvieron a caer los goles. Brayan Trejo entró de gran forma al juego y al 86′ fue derribado por Julio González en el área y Guerrero marcó penal. El capitán Aldo Rocha se encargó de cobrar el disparo de castigo, lo hizo de gran forma para engañar a Edgar Hernández.

Para ponerle la última cereza al pastel de los tapatíos, llegó el primer gol con la playera de Atlas para Julio Furch. El ‘Emperador’ apareció de cabeza para empujar un gran trazo que metió Javier Abella en el tiempo agregado.

Con la victoria, Atlas asegura el repechaje y aún tiene la posibilidad de calificar directo, si se combinan resultados aún podría llegar directo a cuartos de final. Lo que es un hecho, es que podrán jugar el repechaje como local en el Estadio Jalisco.

Con información de: mediotiempo.com