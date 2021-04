“El fuero lo da y lo otorga Tamaulipas”: Peña.

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

“El fuero lo da y lo otorga Tamaulipas”, advirtió el Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores , en relación a la resolución de la Cámara de Diputados de quitarle la inmunidad procesal al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

Confirmó que fue presentada una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine de quien es la competencia para decidir sobre el desafuero del mandatario estatal.

“Nosotros vamos a controvertir para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determine quién tiene la razón. En este caso nosotros sostenemos que, el fuero lo da y lo otorga el Estado de Tamaulipas. El gobernador del Estado juró en el Congreso del Estado ante la Constitución del Estado y es quien le entrega el fuero constitucional”.

Dijo que el siguiente paso, sería conocer si se otorga la suspensión o no del acuerdo aprobado por parte de la Corte y de ser así, no se haría ningún procedimiento más, hasta que los Ministros de la SCJN no se pronuncien al respecto.

Señaló que los Diputados de Tamaulipas, se pronunciarán y se mantendrán por la defensa de la Constitución y las leyes Tamaulipecas.

“Había otros temas que quizás habían llegado con meses de anticipación o atrás de este caso pero se está dando prioridad al último en llegar que es el caso de nuestro gobernador” mencionó.