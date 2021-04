Generó acalorados debates caso CDV

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza

Al dictaminarse este viernes en la Cámara de Diputados la procedencia de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, al ser señalado por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, lo que también llamó la atención fueron los acalorados debates al presentar cada diputado sus argumentos.

Como parte del procedimiento que se alargó por casi seis horas, la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri, permitió que los representantes de la FGR expusieran los elementos de prueba existentes en la carpeta de investigación 392/2020, con los cuales sustentaron la solicitud de desafuero contra el mandatario.

En su defensa el abogado de García Cabeza de Vaca, Adolfo Aguilar Zínser, argumentó que dentro del dictamen de la Sección Instructora, la resolución solamente se concentró en el delito de defraudación fiscal equiparada, por un monto de poco más de 6 millones 511 mil pesos y señaló que las otras acusaciones no tenían sustento.

Concluida la etapa de alegatos, la presidente de la mesa directiva, la priista, Dulce María Sauri, pidió a los fiscales salir del recinto, y al abogado desconectarse virtualmente para luego abrir a discusión el dictamen de la Sección Instructora.

El primero en subir a la tribuna fue el presidente de la comisión dictaminadora, Pablo Gómez Álvarez, quien argumentó que la resolución de quitarle el fuero al mandatario tamaulipeco fue para que sea la justicia quien decida al respecto.

A partir de ahí, se generó un acalorado debate en la tribuna, entre diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que se oponían a desaforar al Gobernador, con representantes de Morena, PT, PVEM y otros aliados que apoyaban la resolución de la Sección Instructora.

El panista, Juan Carlos Romero, calificó como una burla el dictamen de la Sección Instructora porque es imposible que en un solo día haya analizado las más de nueve mil hojas que contiene el expediente.

“Es circo, maroma y teatro. Malos tiempos corren hoy. Tenemos estado de chueco, no estado de derecho” acusó.

Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), dijo que el fuero constitucional no es un manto de impunidad y lamentó que Cabeza de Vaca no hubiera acudido personalmente a defenderse a la Cámara de Diputados.

La diputada del PAN, Adriana Dávila Fernández, reviró y aseguró que el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, es una venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque él insista que su fuerte no es la venganza.

Recordó que en agosto del 2020, en Nuevo Laredo, durante una gira de López Obrador, el gobernador le hizo señalamientos que lo molestaron, y por esa razón ordenó a la FGR instrumentar su venganza.

Y advirtió: “Hoy no solo se ataca a un gobernador, se agrede al federalismo. Esta es una amenaza directa a todos los gobernadores que se atreven a disentir con el inquilino del Palacio Nacional”.

Dijo que el desafuero de Cabeza de Vaca es un caso político con tinte electoral.

“¿Saben porque quieren acusar a Cabeza de Vaca? Porque tuvo la fuerza de organizarse con otros gobernadores para combatir a la delincuencia organizada” señaló.

Refirió que al mandatario tamaulipeco lo desaforan porque presuntamente no reportó impuestos por seis millones 511 mil pesos, pero el presidente López Obrador no comprobó de que vivió durante 18 años que hizo campaña por todo el país.

La diputada del PRI, Claudia Pastor, criticó que la Sección Instructora haya resuelto el último de los cinco asuntos que recibió, mientras los otros los dejó pendientes para junio.

“Pongámonos serios, valoren el precedente que sentaran. Pugnemos por respetar la Constitución, el estado de Derecho. Busquemos alternativas objetivas para resolver este asunto. Optemos por proteger a la democracia y función publica” indicó.

Y añadió: “Me opongo a aprobar este dictamen, sin las pruebas necesarias. Repongamos el procedimiento”.

El perredista, Antonio Ortega Martínez, pidió al presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, que no patee la historia porque estará votando su propia historia.

Le recordó que en 1968 fue perseguido políticamente y es lo mismo que está haciendo con Cabeza de Vaca.

En respuesta, el morenista, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, acuso al PRD de servir de comparsa al PAN y al PRI.

“No tienen autoridad moral para hablar de la inocencia del imputado” indicó.

La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, lamentó que se dejen sin resolver solicitudes de desafuero más antiguas, lo cual es un atentado contra los principios de garantías del debido proceso del imputado Cabeza de Vaca.

Dijo que la Sección Instructora no está atendiendo la ley, porque en el caso del gobernador tardaron 39 días para desahogar el expediente, mientras otros casos están retardando.

“No se debe juzgar de forma selectiva, parcial y oscura, cuando se trata de impartir justicia” indicó, Benjamín Robles, del Partido del Trabajo (PT).