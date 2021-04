Prepara Andy Ruíz su regreso

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ciudad de México (Agencias) – 30 de abril de 2021

Andy Ruiz se ha preparado como nunca para su regreso a los cuadriláteros, prueba de ello es que para la pelea ante Chris Arreola bajó 25 kilos, todo ello gracias a días arduos de trabajo que se traducen en sudor y fuertes dietas; sin embargo, el Destroyer afirma que los beneficios ya se notan.

Y es que el mexicoamericano explicó que ahora que está más ligero, se ha percatado de que tiene otras habilidades que no tenía, aunado a que éstas las ha pulido gracias al trabajo que ha tenido con Eddy Reynoso y a los consejos del Canelo Álvarez.

«Cuando bajé de peso, yo no sabía que tenía la habilidad de moverme, de hacer más cintura, eso es lo que ando aprendiendo a Saúl (Álvarez) y Eddy (Reynoso).

«Todo entrenamiento, sacrificio que estamos haciendo, va a pagar si Dios quiere, vamos a trabajar todo lo posible para agarrar los cinturones, aquí con el equipo, con Eddy Reynoso, nos vamos a poner chingones», indicó Ruiz en entrevista con Box Azteca.

Aprendió a ser disciplinado con el Canelo Team

El Destroyer explicó que con el Canelo Team aprendió a ser disciplinado, situación que antes no ejercía con rigor, pero hoy su compromiso es totalmente diferente y tiene claro que todo depende de él.

“Lo principal que he aprendido aquí es la disciplina. Eso es algo que no puedes comprar, tienes que hacerlo por tu cuenta. Tienes que quererlo. Ahora vengo al gimnasio con una sonrisa en mi rostro. No estoy donde quiero estar todavía, pero estoy mucho mejor que antes. Solo tengo que seguir trabajando y mantener la disciplina. Tengo que estar en el gimnasio, incluso cuando no tengo una cita para pelear. Tiene que ser un estilo de vida», indicó a Fightnews.com

Finalmente, Ruiz insistió en las habilidades que ha ganado con la pérdida de peso: «Bajar de peso me permitirá mostrar más de lo que puedo hacer. Puedo lanzar diferentes golpes y combinaciones peleando con este peso», remató.